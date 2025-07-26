По уши в долгах. Сенатор Косачев объяснил, зачем Зеленскому власть и война

— Для Зеленского и его окружения, которые в 2019 году шли на выборы под лозунгом урегулирования конфликта с Россией, а потом оказались фактически его разжигателями, это урегулирование теперь смерти подобно — политической смерти как минимум. Они понимают, что возврат на мирные рельсы будет означать крушение и их власти, и Украины в целом. Страна способна существовать только при условии масштабной внешней подпитки. Если и когда-то конфликт завершится, подпитка тоже закончится, и придется рассчитываться по долгам. Напомню, что 70% европейской помощи, передаваемой Киеву, оформлялось в виде займов. От США при Байдене безвозмездной помощи было больше, но сейчас ее нет совсем. Так или иначе, Украина по уши в долгах. И их придется либо отдавать, либо банкротить страну. Зеленский этого делать не хочет. Он понимает, что будет президентом только до тех пор, пока продолжается конфликт. И именно он, на мой взгляд, стал основным препятствием для достижения мирных договоренностей.