По уши в долгах. Сенатор Косачев объяснил, зачем Зеленскому власть и война

«Для Зеленского мирное урегулирование смерти подобно», — считает вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев.
В беседе с aif.ru парламентарий оценил итоги третьего раунда переговоров России и Украины и ответил на вопрос о том, могут ли в сентябре Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин договориться о новом миропорядке.
«Идет прощупывание позиций»
Виталий Цепляев, aif.ru: Константин Иосифович, есть ощущение, что российско-украинские переговоры — это топтание на месте, и вообще, скорее, спектакль для Трампа, чем реальная попытка договориться о чем-либо, кроме обмена пленными и убитыми. Верное ощущение?
Константин Косачев: Нет, я с этим не соглашусь. Пора уже избавиться от иллюзии, что достичь договоренностей можно быстро. Так не бывает — тем более когда разногласия столь глубоки. На таких переговорах решаются, скорее, организационные, технические, гуманитарные вопросы. Однако идет и прощупывание позиций сторон по существу. Понятно, что эти позиции пока мало сочетаемы. Но рано или поздно их придется сближать, если будет общее стремление разрешить конфликт на долгосрочной основе с устранением его первопричин, на чем настаивает Россия.
Многие сейчас высказывают разочарование тем, что последние переговоры продлились меньше, чем в предыдущие разы. Но, с моей точки зрения, это означает лишь то, что к каждому раунду стороны готовятся, ведут предварительную работу. Иначе бы встреча продолжалась не 38 минут, а 38 часов, и при этом была бы менее результативной. По-видимому, руководители делегаций находятся на связи, осуществляются какие-то другие контакты. По такой модели, с тщательной подготовкой, мне кажется, в конечном итоге, может быть проведена и встреча президентов России и Украины. Надеюсь, что рано или поздно она произойдет.
— Многие считают, что Зеленский военные действия не остановит из страха потерять власть. Нынешние протесты в Киеве — не признак того, что Зеленского могут убрать сами украинцы?
— Для Зеленского и его окружения, которые в 2019 году шли на выборы под лозунгом урегулирования конфликта с Россией, а потом оказались фактически его разжигателями, это урегулирование теперь смерти подобно — политической смерти как минимум. Они понимают, что возврат на мирные рельсы будет означать крушение и их власти, и Украины в целом. Страна способна существовать только при условии масштабной внешней подпитки. Если и когда-то конфликт завершится, подпитка тоже закончится, и придется рассчитываться по долгам. Напомню, что 70% европейской помощи, передаваемой Киеву, оформлялось в виде займов. От США при Байдене безвозмездной помощи было больше, но сейчас ее нет совсем. Так или иначе, Украина по уши в долгах. И их придется либо отдавать, либо банкротить страну. Зеленский этого делать не хочет. Он понимает, что будет президентом только до тех пор, пока продолжается конфликт. И именно он, на мой взгляд, стал основным препятствием для достижения мирных договоренностей.
На Западе же раньше полагали, что Зеленский договороспособен, и что его можно использовать для того, чтобы одержать победу над Россией. Сейчас эти иллюзии в прошлом. И поэтому Зеленский для Запада оказывается уже, скорее, бременем, нежели инструментом решения задач. Соответственно, его позиции становятся шаткими. То, что он натворил в последние дни, ликвидировав самостоятельность антикоррупционных органов Украины, вышло за все рамки приличий. Не иначе запахло жареным — видимо, эти органы в своих расследованиях вышли на команду Зеленского. Понимая, какой это вызовет скандал в мире, он и решил «загасить» эти структуры, пока против него и его людей не возбудили уголовные дела. Но протесты показали, что спокойной жизни у него всё равно не будет.
«СВО ультиматумом не остановить»
— Чуть больше месяца остаётся до истечения срока, за который Трамп потребовал прекратить боевые действия на Украине. Допускаете ли вы, что они действительно остановятся? А если нет, осуществит ли Трамп свою угрозу ввести 100% пошлины против России и ее партнеров?
— То, что происходит на линии боевого столкновения, не зависит ни от каких ультиматумов. СВО продолжится в тех направлениях и такими темпами, которые Россия посчитает необходимыми для решения своих задач. Может быть, и будет достигнута какая-то договоренность, но это точно произойдет не по требованию Дональда Трампа.
К слову, наблюдая за тем, как Трамп действовал в первые полгода своего второго президентства, мы уже можем сделать некоторые выводы. Во-первых, он человек очень решительный. Человек, который всегда стремится к конкретному, осязаемому результату. Во-вторых, он производит впечатление человека, который мыслит реалистично и готов свою позицию корректировать, если понимает, что изначальную цель достигнуть затруднительно или вообще невозможно. Поэтому я бы сейчас не стал прогнозировать, что произойдет после истечения этих 50 дней. Возможно всё. Но ещё раз повторяю: летопись конфликта пишется на поле боя, а не в столицах третьих стран.
— Есть вероятность того, что до конца года Москва и Вашингтон снова вдрызг разругаются, и Трамп продолжит делать всё то, что до него делал Байден? Может ли он завалить Украину оружием, если европейцы за это оружие заплатят?
— Исключать ничего нельзя. Но я искренне рассчитываю на то, что в российско-американских отношениях произойдёт оздоровление атмосферы. Хотя бы потому, что сейчас в США окончательно разоблачен миф о вмешательстве России в их президентские выборы с целью поддержки Трампа. Думаю, мы еще увидим со стороны американских спецслужб разоблачения действий администраций Обамы и Байдена, которые этот миф создали. Но главное — с Трампа сняты подозрения, у него развязаны руки. И ничто не мешает ему налаживать диалог с Москвой. На повестке — нормализация работы посольств, возврат дипломатической собственности, отмена визовых и наиболее одиозных экономических санкций.
Будет ли новая «Большая тройка»?
— В Италии на этой неделе отменили концерт Валерия Гергиева, в Германии протестовали против выступления Анны Нетребко. А до этого власти ЕС утвердили 18-й пакет санкций. В чем европейцы больше преуспели, как вам кажется, — в отмене российской культуры или в «засовывании палок в колеса» российской экономики?
— Больше всего они преуспели в «засовывании палок в колеса» собственной экономики и в ограничении собственной культурной жизни. Великий Гергиев, великая Нетребко будут продолжать свою творческую жизнь и радовать зрителей, несмотря на эти позорные для Европы скандалы. А что касается санкций — сам факт того, что принят уже 18-й пакет, означает, что все предыдущие не достигли цели, «разорвать российскую экономику в клочья» не удалось. И 18-й, и 20-й, и 120-й пакеты будут иметь примерно такую же эффективность. Потому что мировое большинство к санкциям Запада не присоединилось. Несмотря на колоссальное внешнее давление, многие страны сохраняют взаимовыгодное экономическое сотрудничество с РФ.
— В конце августа Владимир Путин отправится в Китай, где примет участие в праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны. Говорят и о возможном прилете в Пекин Дональда Трампа. Невольно возникает образ новой «Большой тройки», подобной той, что решала судьбы мира в Ялте и Потсдаме в 1945-м. Если Путин, Трамп и Си сядут за один стол, они смогут договориться?
— Чтобы такая встреча была содержательной, ее опять же надо хорошо подготовить, причем при наличии доброй воли всех сторон, их готовности искать и находить взаимоприемлемые решения. В таких переговорах не может быть никакого диктата и шантажа, принуждения к договоренностям.
Да, опыт взаимодействия стран антигитлеровской коалиции, которые имели разный политический строй и разные взгляды на устройство мира, но при этом сумели отложить в сторону противоречия и объединить усилия для разгрома фашистской Германии, — этот опыт, наверное, может быть востребованным. Насколько это возможно, трудно сказать, ведь трехсторонний формат в отношениях России, США и Китая еще не сложился. Понятно, что мы не уходим ни от каких контактов, любые конфигурации возможны. Но планку ожиданий я бы все-таки завышать не стал.