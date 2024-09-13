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По улицам Москвы начали разгуливать лисята

В Москве заметили диких лисят. Не исключено, что они начали выходить в город из леса от голода.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail

О появлении лисят в столице сообщает телеграм-канал «Новости Москвы». На опубликованном им кадрах видно худого лисенка. Судя по шерсти, это дикое животное. Лисенок почесывается и растерянно смотрит по сторонам. Комментаторы предположили, что животное больно саркоптозом (чесоткой). Многих расстроила худоба лисенка. Они предположили, что он вышел к людям из-за болезни или голода.

Канал отмечает, что диких лис можно встретить повсюду, но их не нужно трогать, кормить и фотографировать со вспышкой. Также не стоит близко подходить к этим животным. Хищники могут переносить различные болезни, в том числе бешенство.

Иногда в поисках еды они могут подойти совсем близко к людям. Например, в августе лиса проникла на территорию оружейного завода в Златоусте и украла печенье.