По улицам Москвы начали разгуливать лисята

О появлении лисят в столице сообщает телеграм-канал «Новости Москвы». На опубликованном им кадрах видно худого лисенка. Судя по шерсти, это дикое животное. Лисенок почесывается и растерянно смотрит по сторонам. Комментаторы предположили, что животное больно саркоптозом (чесоткой). Многих расстроила худоба лисенка. Они предположили, что он вышел к людям из-за болезни или голода.
Канал отмечает, что диких лис можно встретить повсюду, но их не нужно трогать, кормить и фотографировать со вспышкой. Также не стоит близко подходить к этим животным. Хищники могут переносить различные болезни, в том числе бешенство.
Иногда в поисках еды они могут подойти совсем близко к людям. Например, в августе лиса проникла на территорию оружейного завода в Златоусте и украла печенье.