По тормозам. Что не так с идеей замораживать деньги при продаже жилья

Сделки купли-продажи жилья, особенно альтернативной, рискуют затягиваться минимум на неделю, предупреждает вице-президент Российской гильдии риелторв Владимир Каплинский. Это произойдет, если в России одобрят депутатскую инициативу замораживать деньги покупателей на неделю.
«Авторы идеи считают, что так они смогут избежать сделок, когда человек продает жилье под давлением мошенников, — поясняет эксперт. — Но если это нововведение примут, то на сделках с жильем оно отразится негативно. Мы везде говорим о том, что сделки должны проходить быстрее и чаще. На это завязаны и другие рынки: грузоперевозки, отделка и ремонт, товары для дома, продажа бытовой техники и электроники. Чем быстрее все проходит, тем выше оборот, тем активней развивается экономика отдельно взятого населенного пункта и региона в целом. Сейчас, когда для экономики и так непростые времена, тормозить сделки крайне неэффективно».
Ранее зампред комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева направила главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной письмо, в котором предложила давать дополнительную неделю на проверку сделок с жильем. В это время продавец не сможет снять деньги или перечислить их на другой счет.
После этого преступники забирают деньги и исчезают, а продавец остается ни с чем. Но собеседник сомневается в том, что недельная блокировка денег на счетах продавцов позволит избежать мошеннических схем. Некоторые «ведут» своих жертв месяцами, и несколько дней здесь уже ничего не решит.
Так произошло, например, с 66-летней жительницей Волгограда. Незнакомцы по телефону несколько месяцев убеждали продать свое жилье. Сначала говорили, что действуют от имени Соцфонда, затем представлялись сотрудниками Росфинмониторинга, Росреестра и других ведомств.
В региональном ГУ МВД рассказали, что при оформлении сделки риелторы рассказали женщине о рисках продажи жилья под натиском телефонных мошенников. Затем они подключили полицейских, которые тоже включились в работу. Но женщина настаивала на своем и утверждала, что продает жилье, чтобы помочь больной сестре. В результате 2,7 млн руб. ушли аферистам: ни риелторы, ни полицейские не смогли предотвратить преступление.
«Есть и технические вопросы, — рассуждает Каплинский. — Деньги — это имущество человека. А здесь, выходит, хотят ограничить его конституционное право распоряжаться финансами. Как это состыковать в нормативных актах, и кто будет оператором тех денег, которые в течение недели будут находиться на банковском счете? Ведь это колоссальные суммы. Более того, процент мошеннических сделок с жильем очень мал. Но депутаты предлагают записать вообще всех в число тех, кто находится под влиянием преступников. Так что реальной пользы от этой инициативы не будет».