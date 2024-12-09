По тормозам. Что не так с идеей замораживать деньги при продаже жилья

«Авторы идеи считают, что так они смогут избежать сделок, когда человек продает жилье под давлением мошенников, — поясняет эксперт. — Но если это нововведение примут, то на сделках с жильем оно отразится негативно. Мы везде говорим о том, что сделки должны проходить быстрее и чаще. На это завязаны и другие рынки: грузоперевозки, отделка и ремонт, товары для дома, продажа бытовой техники и электроники. Чем быстрее все проходит, тем выше оборот, тем активней развивается экономика отдельно взятого населенного пункта и региона в целом. Сейчас, когда для экономики и так непростые времена, тормозить сделки крайне неэффективно».