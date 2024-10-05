«По следам золотой совы»: во Франции завершилась 31-летняя охота за сокровищами

3 октября во Франции завершилась 31-летняя охота за сокровищами, объединившая тысячи энтузиастов из разных стран. Об этом сообщили официальные аккаунты мероприятия «По следам золотой совы».
Многолетняя охота имеет крайне интересную историю: в 1993 году французский художник Мишель Беккер и писатель Режис Хаузер выпустили книгу с картинками «По следам золотой совы». Они также создали из трех кг золота и семи кг серебра статуэтку совы с бриллиантовой крошкой на лицевой стороне. Авторы обещали отдать ее тому, кто первым разгадает 11 загадок, спрятанных на страницах книги, и еще одну — «скрытую». Именно она вела к расшифровке местоположения жетона, который в итоге можно было обменять на главный приз.
Согласно документальному фильму 2021 года об охоте на золотую сову, концепция мероприятия была вдохновлена «Маскарадом», книгой загадок Кита Уильямса 1979 года, где людям также приходилось разгадывать загадки, чтобы найти золотого зайца.
Такая идея, полная таинств и приключений в реальной жизни, пришлась по душе энтузиастам со всего света. По примерным подсчетам, в охоте было задействовано около 200 000 игроков, наиболее известных как «совята».
С 1993 года по всей Франции регулярно организовывали мероприятия, на которых охотники могли встретиться и поделиться своими теориями о местонахождении золотой совы. Хаузер, интеллектуальный создатель «загадок», использовавший псевдоним Макс Валентин, также принимал в них участие. Известно, что на протяжении долгих лет он старался помешать самым усердным охотникам за сокровищами найти желанную статуэтку.
В 2009 году Режис Хаузер, единственный человек, который знал ответы на все 12 загадок, скончался. Поэтому «совята» уже отчаялись разгадать все тайны. Иллюстратор Беккер, разочаровавшись в охоте, даже пытался продать статуэтку, однако судья постановил, что это невозможно, так как она принадлежит тому, кто найдет ответы на все загадки.
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