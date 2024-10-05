«По следам золотой совы»: во Франции завершилась 31-летняя охота за сокровищами

Многолетняя охота имеет крайне интересную историю: в 1993 году французский художник Мишель Беккер и писатель Режис Хаузер выпустили книгу с картинками «По следам золотой совы». Они также создали из трех кг золота и семи кг серебра статуэтку совы с бриллиантовой крошкой на лицевой стороне. Авторы обещали отдать ее тому, кто первым разгадает 11 загадок, спрятанных на страницах книги, и еще одну — «скрытую». Именно она вела к расшифровке местоположения жетона, который в итоге можно было обменять на главный приз.