По следам волшебника. Топ-7 мест в Москве, где можно встретить Деда Мороза

Захватывающая программа пройдет и на территории «Острова Мечты» рядом с Южным речным вокзалом. Паркур-шоу, концерты и парад сказочных эльфов станут лишь началом волшебных выступлений. Главным событием будет цирковая программа, во время которой профессиональные акробаты покажут свое мастерство не только на сцене, но и на льду.