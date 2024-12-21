По следам волшебника. Топ-7 мест в Москве, где можно встретить Деда Мороза

Музей-заповедник «Кузьминки-Люблино»
Первая столичная резиденция Деда Мороза по-прежнему остается главной: в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино» любимец детворы останавливается уже не первый год.
Здесь дети смогут прогуляться по волшебному лесу с удивительными скульптурами, принять участие в квестах и мастер-классах. И, самое главное — все желающие смогут встретиться с настоящим Дедушкой Морозом, который с радостью поделится праздничным настроением.
Адрес: Волгоградский проспект, вл. 168д.
Парк в Олимпийской деревне
А вот в парке Олимпийской деревни у малышни и их родителей есть возможность поближе узнать не знакомого всем с детства чародея, а его зарубежных коллег.
Каждые выходные сюда приезжает бразильский Папай Ноэль, африканец Гусалех, Шань Дань Лаожен из Китая и многие другие. Каждый из них с удовольствием и в подробностях расскажет о новогодних традициях разных стран и составит гостям компанию в активных играх.
Адрес: улица Лобачевского, 23.
Измайловский парк
Окунуться в атмосферу советских мультфильмов и классических сказок поможет резиденция в Измайловском парке. Площадка оформлена в стиле «Снежной королевы» — здесь посетителей встретит не только Дедушка Мороз, но и Кай, Герда и даже сама Снежная королева. Спектакли, дискотеки и караоке, проходящие на главной сцене, не оставят никого равнодушными.
Адрес: Народный проспект, 3.
Ландшафтный парк «Митино»
В ландшафтном парке «Митино» сказочные персонажи несут дежурство в «Центре управления волшебством» — именно такое название носит местная резиденция Деда Мороза. Выбрано оно не просто так: здесь посетителей ждет самая технически впечатляющая программа. Выступления театров кукол будутсменяться световыми и анимационными шоу, а иммерсивные спектакли вовлекут каждого посетителя в волшебные истории.
Адрес: улица Рословка.
Городская ферма ВДНХ
Необычная резиденция ждет москвичей на «Городской ферме» ВДНХ. Кроме Деда Мороза, здесь живут альпаки, козы, пони и настоящий северный олень по кличке Сказка. С животными смогут подружиться все посетители: каждое очень контактное и привыкшее к людям, поэтому с радостью принимает участие в праздничных программах. Правило лишь одно: товарища по играм обязательно угостить морковкой на прощание.
Адрес: проспект Мира, 119, строение 45.
«Солнце Москвы»
Совсем небольшую резиденцию Деда Мороза можно найти рядом с самым большим колесом обозрения в Европе — перед поездкой на «Солнце Москвы» можно заглянуть на мастер-класс, выпить горячего чая и сделать памятное фото с добрым волшебником и аниматорами-снеговиками.
Адрес: 2-я Останкинская улица, 3.
«Остров мечты»
Захватывающая программа пройдет и на территории «Острова Мечты» рядом с Южным речным вокзалом. Паркур-шоу, концерты и парад сказочных эльфов станут лишь началом волшебных выступлений. Главным событием будет цирковая программа, во время которой профессиональные акробаты покажут свое мастерство не только на сцене, но и на льду.
Адрес: проспект Андропова, 1.