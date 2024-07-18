По следам «черного копателя». Найден наконечник пояса I-II веков нашей эры

«Сохранилась только одна половина наконечника на кожаный пояс. Она крепилась на кожу специальной заклепкой. На ней мы четко видим изображение: это тамга — сарматский знак, очень распространенный в первые века нашей эры», — рассказал РИА Новости начальник экспедиции, кандидат исторических наук Евгений Столяров, добавив, что подобные наконечники выполнялись именно в это время.
При этом он подчеркнул, что наконечник на пояс относится к одному времени бытования, что и клад женских украшений.
Напомним, что в 2022 году сотрудники ФСБ по Тульской области задержали «черного копателя» и изъяли у него более полутора тысяч предметов, включая многовитковые спиралевидные браслеты, перстни, детали ожерелья, спиральные диадемы и другие украшения. Клад женских украшений
Чтобы выяснить обстоятельства происхождения клада, археологи организовали раскопки на месте, где он был обнаружен. По словам археологов, клад был спрятан на территории селища, сохранившегося в лесном массиве Щегловской засеки. Древнее поселение располагалось на безымянном притоке реки Синетулицы. Как выяснили ученые, поселение было обжитым в разные эпохи — совсем недолго в первые века нашей эры и в Средневековье (XIV-XV века).
Клад был зарыт в заброшенной постройке. В той ее части, которая была исследована в ходе раскопок, ученые обнаружили находки близкие к кладу по времени, но в основном — средневекового периода. Среди свидетельств жизни ранних поселенцев — многочисленные фрагменты грубой лепной керамики, трехлопастный черешковый наконечник стрелы. О культуре эпохи Средневековья свидетельствуют колечко, фрагмент бронзового изделия и оплавок цветного металла, перстни, бронзовый энколпион с изображением Никиты Бесогона, фрагменты нательных крестов, ножи, коса горбуша, наконечник стрелы и другие.
Как стало известно РИА Новости, археологи музея-заповедника «Куликово поле» намерены раскопать полностью пространство постройки, где был спрятан клад. «Исследования на селище у деревни Барыбинки вошли в программу изучения этнокультурной ситуации в эпоху раннежелезного века на территории Верхнеокского региона», — отметил Евгений Столяров.
По его словам, итоги работ будут опубликованы, а сам клад — представлен на выставке в Пространстве «Археология» в Музейном квартале Тулы" в конце 2024 года.