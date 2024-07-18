По следам «черного копателя». Найден наконечник пояса I-II веков нашей эры

Клад был зарыт в заброшенной постройке. В той ее части, которая была исследована в ходе раскопок, ученые обнаружили находки близкие к кладу по времени, но в основном — средневекового периода. Среди свидетельств жизни ранних поселенцев — многочисленные фрагменты грубой лепной керамики, трехлопастный черешковый наконечник стрелы. О культуре эпохи Средневековья свидетельствуют колечко, фрагмент бронзового изделия и оплавок цветного металла, перстни, бронзовый энколпион с изображением Никиты Бесогона, фрагменты нательных крестов, ножи, коса горбуша, наконечник стрелы и другие.