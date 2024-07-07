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По скелетам из Троице-Сергиевой лавры ученые установят облик лошадей Смутного времени

В Троице-Сергиевой Лавре нашли землянки с захоронениями коней начала XVII века.

Источник: Российская газета

В ходе раскопок на территории Троице-Сергиевой Лавры экспедиция Института Археологии РАН обнаружила более восьми скелетов лошадей. Захоронения находились в землянках, которые были построены на территории монастыря во время осады 1608−1610 годов и были оставлены после снятия осады. Некоторые из них, вероятно, стали санитарными захоронениями.

Судя по особенностям скелетов, эти лошади не были предназначены для хозяйственных работ. Ученые полагают, что скорее всего, это были лошади для верховой езды.

Находка позволит ответить на вопрос: какими были верховые лошади на Руси в XVII веке?

Письменные источники и графические изображения того времени часто рисуют коренастых, невысоких лошадок. Теперь археологи и специалисты из Института коневодства России смогут установить истинный облик строевых средневековых лошадей, а также, возможно, получить их генетический профиль.