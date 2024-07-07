По скелетам из Троице-Сергиевой лавры ученые установят облик лошадей Смутного времени

В ходе раскопок на территории Троице-Сергиевой Лавры экспедиция Института Археологии РАН обнаружила более восьми скелетов лошадей. Захоронения находились в землянках, которые были построены на территории монастыря во время осады 1608−1610 годов и были оставлены после снятия осады. Некоторые из них, вероятно, стали санитарными захоронениями.