По сердцу. Врач Стародубова назвала 4 диеты для продления жизни

«На вопрос “Возможно ли за счет питания сохранить когнитивное здоровье и предотвратить нейродегенеративные заболевания?” мы теперь можем дать утвердительный ответ, — говорит врач-диетолог. — В многочисленных исследованиях продемонстрированы положительные эффекты питания в плане сохранения когнитивых функций и профилактики нейродегенеративных заболеваний. Одним из таких примеров является диета под названием MIND (Питание для профилактики нейродегенератиных нарушений на основе средиземноморской и DASH диет). Названы 10 продуктов для здоровья головного мозга, по сути это комбинация средиземноморской и диеты DASH, но с акцентом на зеленые и листовые овощи. Также она включает и другие овощи, орехи, ягоды, бобовые, цельнозерновые продукты, морепродукты, птицу и оливковое масло. А недавно еще появились доказательства того, что на фоне данного типа питания не только улучшаются когнитивые функции, но также снижается сердечно-сосудистая заболеваемость».