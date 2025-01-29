По сердцу. Врач Стародубова назвала 4 диеты для продления жизни

Известно, что питание играет одну из ведущих ролей в сохранении здоровья и профилактике хронических неинфекционных заболеваний. Какие диеты помогают снизить риск развития инфаркта, инсульта, ишемической болезни сердца, нейродегенеративных заболеваний и сахарного диабета? Специалисты выделяют несколько типов питания, которые имеют высокую доказательную базу в плане профилактики заболеваний и увеличения продолжительности жизни.
О них aif.ru рассказала замдиректора ФИЦ питания и биотехнологии, главный диетолог Москвы, доктор медицинских наук Антонина Стародубова.
Средиземноморская модель питания
Это тип питания, который характеризуется преимущественным потреблением продуктов из цельного зерна: хлеба из муки грубого помола, макарон из твердых сортов пшеницы, нерафинированных круп, бобовых (1−2 порции в день), овощей, зелени и фруктов (не менее 400 грамм в день), умеренным потреблением птицы, рыбы и морепродуктов, растительных масел, орехов и семян, редким потреблением красного мяса, сладостей и сладких напитков.
«Доказано, что приверженность средиземноморской диете в сочетании с физической активностью позволяет предотвращать развитие сердечно-сосудистых заболеваний у здоровых людей, — отмечает Стародубова. — Ключевым здесь является слово — приверженность. Именно соблюдение данных принципов, а не просто проживание в данном регионе будет обеспечивать необходимые защитные эффекты».
Кроме того, средиземноморская диета помогает предотвратить развитие сердечно-сосудистых осложнений, включая повторные инфаркты и инсульты у людей ранее их перенесших. В качестве примера врач привела известное Лионское кардиологическое исследование, которое было даже прекращено досрочно. Участники были распределены в две группы. Участникам из основной (экспериментальной) группы были даны рекомендации по изменению рациона в соответствии с принципами средиземноморской диеты — преимущественное потребление овощей, продуктов из цельного зерна и злаков, бобовых, рыбы, редкое употребление мяса (его замена на птицу), ни дня без фруктов и замена сливочного масла на растительные масла.
А в группе сравнения (контрольной) рекомендации по модификации рациона включали только сокращение потребления насыщенных жиров. «Исследование было прекращено ранее намеченного срока. Его продолжение сочли неэтичным. Поскольку в контрольной группе смертность оказалась намного выше, чем в экспериментальной, — говорит врач. — Отдаленные результаты — 46 месяцев наблюдения — показали снижение сердечной смертности от инсультов, инфарктов и ряд других благоприятных эффектов на фоне средиземноморской диеты».
DASH-диета для борьбы с артериальной гипертензией
На самом деле она подходит для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в целом. Это также комбинированная модель питания, но главный акцент сделан на снижение потребления пищевой соли.
«Хотелось бы подчеркнуть, что это комбинированный подход. Помимо снижения в рационе натрия, рекомендуется большое количество фруктов и овощей, включены цельнозерновые продукты, птица, рыба и орехи, а также молочные продукты пониженной жирности. Снижено потребление красного мяса, сладостей и сахаросодержащих напитков. От средиземноморской модель питания DASH отличает более широкое использование в рационе молочных продуктов и дополнительное ограничение пищевой соли до 5 грамм в день. А по сравнению с обычным рационом в ней меньше общего и насыщенного жиров и холестерина, а также выше содержание белка и пищевых волокон, более разнообразный микроэлементный состав рациона — больше источников калия, кальция, магния».
Исследования показали, что такое питание способствует и первичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний (контроль факторов риска, таких как масса тела, уровень липидов), уменьшению риска развития ишемической болезни сердца, инсульта, сахарного диабета второго типа, так и снижению риска их осложнений.
Скандинавская, или северная («нордическая») диета
Ее отличие в том, что она специально была разработана для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в северных регионах Европы с учетом доступности пищевых продуктов и некоторых национальных особенностей. Поэтому продуктовый набор здесь несколько иной: корнеплоды (морковь, лук, репа, капуста и др.), яблоки и груши, северные ягоды, мясо диких животных, рыба, обитающая в холодных водах, рапсовое масло, кедровые орехи, яйца, грибы, молочные продукты, бобовые, ржаной хлеб, продукты из цельного зерна
«В последние годы появились результаты крупномасштабных исследований, которые показали, что эта диета также позволяет снижать общую смертность, сердечно-сосудистую смертность, смертность от онкологических заболеваний, инсультов, инфаркта миокарда и сахарного диабета. Так что ее тоже можно брать на вооружение», — отмечает врач-диетолог.
Диета MIND
В связи с повышением продолжительности жизни и увеличением среднего возраста населения сохранение активного долголетия и когнитивных функций становится все более актуальной задачей. В настоящее время большое внимание уделяется профилактике когнитивных нарушений (снижения памяти, внимания, мышления), нейродегенеративных заболеваний (например, болезни Альцгеймера), которые характерны для людей пожилого и старческого возраста.
«На вопрос “Возможно ли за счет питания сохранить когнитивное здоровье и предотвратить нейродегенеративные заболевания?” мы теперь можем дать утвердительный ответ, — говорит врач-диетолог. — В многочисленных исследованиях продемонстрированы положительные эффекты питания в плане сохранения когнитивых функций и профилактики нейродегенеративных заболеваний. Одним из таких примеров является диета под названием MIND (Питание для профилактики нейродегенератиных нарушений на основе средиземноморской и DASH диет). Названы 10 продуктов для здоровья головного мозга, по сути это комбинация средиземноморской и диеты DASH, но с акцентом на зеленые и листовые овощи. Также она включает и другие овощи, орехи, ягоды, бобовые, цельнозерновые продукты, морепродукты, птицу и оливковое масло. А недавно еще появились доказательства того, что на фоне данного типа питания не только улучшаются когнитивые функции, но также снижается сердечно-сосудистая заболеваемость».