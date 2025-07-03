По пути Украины: среднеазиатские республики СНГ готовятся к переходу на стандарты НАТО

Привлечение к многосторонним учениям представителей Национальной гвардии США из таких штатов, как Аризона, Миссисипи и Монтана, во многом указывает на их характер и решаемые задачи. Именно эти штаты закреплены за странами Центральной Азии в рамках американской Программы государственного партнерства (State Partnership Program, SSP):

• от штата Аризона — Казахстан (с 1993 года);

• от штата Монтана — Киргизия (с 1996 года) и Таджикистан (с 2003 года);

• от штата Миссисипи — Узбекистан (с 2012 года).