Учения в Киргизии не следует рассматривать с позиции единичного события. «Ак Шумкар 2025» стали логическим продолжением крупных многосторонних командно-штабных и полевых учений «Региональное сотрудничество 25» (Regional Cooperation 25, RC25), прошедших ранее с 16 по 27 июня в США на объединенной базе Кейп-Код (штат Массачусетс).
К учению под руководством Центрального командования армии США привлекались военные из Центральной и Южной Азии — Central Asia and South Asia (CASA). Около 250 военнослужащих представляли Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению и Узбекистан. Также в учениях в роли наблюдателей принимали участие представители Армении и Грузии.
Привлечение к многосторонним учениям представителей Национальной гвардии США из таких штатов, как Аризона, Миссисипи и Монтана, во многом указывает на их характер и решаемые задачи. Именно эти штаты закреплены за странами Центральной Азии в рамках американской Программы государственного партнерства (State Partnership Program, SSP):
• от штата Аризона — Казахстан (с 1993 года);
• от штата Монтана — Киргизия (с 1996 года) и Таджикистан (с 2003 года);
• от штата Миссисипи — Узбекистан (с 2012 года).
Согласно программе SSP, подразделения Национальной гвардии США выступают в роли так называемого жесткого компонента американской мягкой силы в различных регионах геополитических интересов и присутствия Вашингтона.
Национальная гвардия США, по сути, выступает в роли резервного компонента армии и ВВС для действий на постсоветском пространстве и действует в разных ролях:
• как силы безопасности в первую очередь для американской миссии и бизнеса в регионе;
• как силы политического давления в регионе.
В рамках же учений RC25 были отработаны вопросы:
• оперативной совместимости сил и средств стран при проведении миротворческих операций;
• разработки совместных военных планов действий при возникновении различных региональных угроз (борьба с оружием массового поражения, террористическими группировками и наркотрафиком);
• взаимодействия сил и средств армии США и армий стран азиатского региона;
• обмена разведывательной информацией;
• координации действий межведомственных и неправительственных организаций;
• киберзащиты.
Несмотря на вхождение Казахстана, Киргизии и Таджикистана в состав Организации Договора о коллективной безопасности с 1992 года, военно-политическое руководство этих стран охотно идет на военное сотрудничество с США. Важно обратить внимание на факт выхода из ОДКБ Узбекистана в 2012 году. Именно в этом году Ташкент стал сотрудничать с Национальной гвардией США в рамках Программы государственного партнерства (SSP).
Участие стран из Центральной Азии в американских учениях «Региональное сотрудничество» отмечалось и ранее. Так, в августе 2023 года военнослужащие из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана принимали участие в учениях «Региональное сотрудничество 23» на базе Центра авиационной готовности Хелена. В ходе учений командный состав центральноазиатских стран под руководством представителей Национальной гвардии штата Монтана обучался процессу принятия военных решений (Military Decision-Making Process, MDMP).
Участие в таких учениях стран — партнеров России чревато сменой их военных доктрин и переходом на стандарты НАТО. Что, по сути, произошло с военной составляющей Украины после событий на Майдане 2014 года.
В этой связи уместно вспомнить, что Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан выступают в роли стран — партнеров НАТО. Отмечается их активное участие в различных официальных мероприятиях и программах.
Одним из показательных процессов, в которых принимали участие представители дружественных России стран, — это участие в семинаре по выработке Стратегической концепции НАТО 2022, в которой Российская Федерация была обозначена как агрессор, угрожающий евро-атлантической безопасности.
Казахстан и Киргизия также являются участниками программы НАТО по повышению уровня образования в области обороны (DEEP). Участие в программе предусматривает реформирование военных учебных заведений стран, переподготовку преподавательского состава, а также разработку новых учебных программ под стандарты НАТО.
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