По профессии — резчик: интересные факты о Викторе Цое

В школе Цой учился средне. Единственная пятерка у него стояла по рисованию, поэтому после школы Виктор поступил в художественное училище имени Серова. Но из-за того, что в это же время Цой увлекся музыкой, его отчислили. Однако рисовать он не прекратил.