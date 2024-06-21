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По профессии — резчик: интересные факты о Викторе Цое

21 июня 1962 года в Ленинграде родился Виктор Цой — легенда отечественной рок-сцены.

Источник: Александр Чумичев, Александр Шогин/ТАСС

Кажется, нет такого человека, который не знал бы музыкальную группу «Кино» и ее лидера Виктора Цоя. Он стал кумиром миллионов людей, навсегда изменившим русский рок.

Несмотря на то, что Цоя нет уже 34 года, он всё равно жив в сердцах миллионов слушателей по всему миру, которых с годами становится только больше.

В честь дня рождения музыканта рассказываем малоизвестные и интересные факты о нем.

Источник: Сергей Берменьев/ТАСС

Профессия резчика

В юности Виктор увлекался резьбой по дереву. Он любил мастерить цэцкэ — традиционные японские фигурки. Такое хобби было для него лучшим видом отдыха. Свои творения Цой дарил друзьям и близким на удачу.

В 1981 году Цоя впервые показали по телевидению, но не как музыканта, а как талантливого мастера.

Источник: Сергей Берменьев/ТАСС

Несостоявшийся художник

В школе Цой учился средне. Единственная пятерка у него стояла по рисованию, поэтому после школы Виктор поступил в художественное училище имени Серова. Но из-за того, что в это же время Цой увлекся музыкой, его отчислили. Однако рисовать он не прекратил.

В основном рисовал Виктор абстракцию, промышленные сюжеты, натюрморты, делал жизненные зарисовки фломастерами и создавал обложки для музыкальных альбомов «Кино».

Источник: Сергей Берменьев/ТАСС

«Одноногий Хендрикс»

Друзья Виктора Цоя называли его «одноногим Хендриксом» из-за умения музыканта падать на ровном месте.

Однажды, убегая от полиции, Виктор неудачно перепрыгнул ограждение подземного перехода и сломал ногу. В другой раз Цой зацепился пальто за эскалатор в метро и упал головой вниз.

Источник: Сергей Берменьев/ТАСС

Поклонник Брюса Ли

Цой смотрел фильмы с участием Брюса Ли огромное количество раз, развешивал плакаты с изображением кумира по квартире и интересовался его судьбой и мировоззрением.

Виктор и сам занимался кунг-фу. Наставник Цоя Сергей Пучков утверждает, что музыканту нравилась не физическая составляющая, а философия восточных единоборств.

Источник: Сергей Берменьев/ТАСС

Последняя рыбалка

Цой любил ездить на рыбалку, но улов домой он почти никогда не привозил.

В день своей гибели около шести утра Цой отправился на рыбалку. Многие сделали логичный вывод, что уставший из-за раннего подъема и большого количества репетиций Виктор задремал за рулем на обратном пути, из-за чего попал в аварию. Согласно официальной версии, у музыканта до автокатастрофы произошел инсульт или инфаркт.

Анна Морозова