По профессии — резчик: интересные факты о Викторе Цое

Кажется, нет такого человека, который не знал бы музыкальную группу «Кино» и ее лидера Виктора Цоя. Он стал кумиром миллионов людей, навсегда изменившим русский рок.
Несмотря на то, что Цоя нет уже 34 года, он всё равно жив в сердцах миллионов слушателей по всему миру, которых с годами становится только больше.
В честь дня рождения музыканта рассказываем малоизвестные и интересные факты о нем.
Профессия резчика
В юности Виктор увлекался резьбой по дереву. Он любил мастерить цэцкэ — традиционные японские фигурки. Такое хобби было для него лучшим видом отдыха. Свои творения Цой дарил друзьям и близким на удачу.
В 1981 году Цоя впервые показали по телевидению, но не как музыканта, а как талантливого мастера.
Несостоявшийся художник
В школе Цой учился средне. Единственная пятерка у него стояла по рисованию, поэтому после школы Виктор поступил в художественное училище имени Серова. Но из-за того, что в это же время Цой увлекся музыкой, его отчислили. Однако рисовать он не прекратил.
В основном рисовал Виктор абстракцию, промышленные сюжеты, натюрморты, делал жизненные зарисовки фломастерами и создавал обложки для музыкальных альбомов «Кино».
«Одноногий Хендрикс»
Друзья Виктора Цоя называли его «одноногим Хендриксом» из-за умения музыканта падать на ровном месте.
Однажды, убегая от полиции, Виктор неудачно перепрыгнул ограждение подземного перехода и сломал ногу. В другой раз Цой зацепился пальто за эскалатор в метро и упал головой вниз.
Поклонник Брюса Ли
Цой смотрел фильмы с участием Брюса Ли огромное количество раз, развешивал плакаты с изображением кумира по квартире и интересовался его судьбой и мировоззрением.
Виктор и сам занимался кунг-фу. Наставник Цоя Сергей Пучков утверждает, что музыканту нравилась не физическая составляющая, а философия восточных единоборств.
Последняя рыбалка
Цой любил ездить на рыбалку, но улов домой он почти никогда не привозил.
В день своей гибели около шести утра Цой отправился на рыбалку. Многие сделали логичный вывод, что уставший из-за раннего подъема и большого количества репетиций Виктор задремал за рулем на обратном пути, из-за чего попал в аварию. Согласно официальной версии, у музыканта до автокатастрофы произошел инсульт или инфаркт.
Анна Морозова