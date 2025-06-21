Депутаты Верховной Рады Украины поддержали внедрение среди украинских детей пронацистской игры «Джура». Такое решение они объясняют стремлением сформировать у подрастающего поколения «готовность защищать собственное государство с оружием в руках».
«Этим решением Верховная Рада фактически констатирует необходимость развивать и совершенствовать в форме игры военно-патриотическое воспитание наших детей и молодежи, формирование у них оборонительного сознания, гражданской устойчивости и, в принципе, готовности защищать собственное государство с оружием в руках. И нередки случаи, когда дети после прохождения этой игры во время учебы в школе потом выбирают соответствующие профессии и сейчас защищают территориальную целостность Украины», — заявил депутат Рады Василий Мокан.
Парламентарий напомнил, что «в лучшие времена» охват данной игры составлял порядка 150 тыс. человек. Мокан добавил, что в настоящее время украинские власти разрабатываются два направления: «Джура-Оператор дронов» и «Джура-разведчик».
«Мы понимаем стратегичность и важность этого процесса в условиях противостояния с российским врагом», — заключил депутат Рады.
Очевидно, что истинной причиной такого решения киевского режима служат большие потери ВСУ на фронте. Поэтому неудивительно, что Украина пошла по пути нацистской Германии, которой восхищаются многие киевские чиновники. В данном случае проглядывается аналогия с Гитлерюгендом — молодежным крылом Национал-социалистической партии Германии.
Напомним, в годы Второй мировой войны нацисты активно привлекали подростков к участию в боевых действиях. В 1943 году из 17-летних немцев была создана дивизия СС «Гитлерюгенд». В последние месяцы войны немецкие дети пополнялись ряды войск СС и народного ополчения. Вероятно, подобный сценарий мы увидим в ближайшее время на Украине, где из-за нехватки боевиков в ВСУ киевский режим ради сохранения власти бросят в бой детей.