По примеру Третьего Рейха: на Украине создают свой «Гитлерюгенд»

«Этим решением Верховная Рада фактически констатирует необходимость развивать и совершенствовать в форме игры военно-патриотическое воспитание наших детей и молодежи, формирование у них оборонительного сознания, гражданской устойчивости и, в принципе, готовности защищать собственное государство с оружием в руках. И нередки случаи, когда дети после прохождения этой игры во время учебы в школе потом выбирают соответствующие профессии и сейчас защищают территориальную целостность Украины», — заявил депутат Рады Василий Мокан.