«По приезде» или «по приезду»: как правильно пишется

В официальных переписках и беседах ошибки могут невыгодно сказаться на репутации человека, поэтому важно следить за своей грамотностью. В статье совместно с экспертом, репетитором по русскому языку и литературе с 6-летним опытом Екатериной Красновой, объясняем правило написания слов «по приезде» или «по приезду». Вы узнаете, как проверить себя при использовании этой речевой конструкции. Кроме того, мы расскажем и о других частых ошибках в окончаниях.
Как писать по правилам русского языка: «по приезде» или «по приезду»
Согласно правилам русского языка (1), если предлог по используется для обозначения действия, то существительное ставится в предложный падеж, который отвечает на вопросы «о ком?» и «о чем?». Чтобы не запутаться, можно проверить себя, поставив вместо «по приезде» или «по приезду» слово «после». Если смысл не изменился, нужно писать «по приезде».
«По приезде (после приезда) в Москву он пошел гулять».
Также в русском языке допустима конструкция «по приезду», когда подразумевается использование существительного в дательном падеже, отвечающего на вопросы «кому?», «чему?». Он нужен, когда в предложении присутствует глагол, обозначающий действие, направленное к предмету, или, например, действие, совершаемое в пользу кого-то/чего-то. Если говорить проще, то слово «приезд» в контексте такого предложения будет рассматриваться как предмет.
«По приезду бабушки мы поняли, что она планирует остаться на все лето».
Если расшифровать это предложение, то вы поймете, что по тому, как приехала бабушка, стали известны ее планы. Падеж дательный («чему?»), а значит, нужно писать «по приезду».
Примеры правильного написания словосочетания «по приезде»
На первый взгляд правило кажется достаточно простым. Но многие в нем все равно допускают ошибки. Как отмечает эксперт Екатерина Краснова, дело не только в том, что люди не задумываются о правильном написании. Иногда из контекста не совсем понятно, каким же должно быть окончание.
Привели для вас примеры правильного написания «по приезде»:
- Для связи с вами по приезде в наш город мы оставим вам контакты нашего секретаря.
- По приезде домой мы пошли купаться на наш любимый пруд.
- Не забудь по приезде к маме написать мне, что ты на месте.
- По приезде в гостиницу вас встретит гид и расскажет, когда начнется экскурсия.
- Пожалуйста, по приезде к нам веселитесь от души.
Почему это словосочетание часто пишут с ошибкой
Предлог «по» очень неоднозначный. Он может указывать на направление движения («пройтись по луже»), на причину («скучаю по сыну»), на последовательность действия («по приезде», «по окончании»). Из-за таких неоднозначных интерпретаций и возникает путаница. Чтобы определить, каким должно быть окончание, нужно вчитаться в контекст, подставить слово «после» и понять, изменился от этого смысл или нет.
Ключевой момент — правильно определить падеж. Если учесть, что большинство людей задумывались о склонении существительных по падежам только в школе, то неудивительно, что окончание часто ставится неправильное.
Екатерина Краснова отмечает, что формулировка «по приезде» в наши дни используется крайне редко. На письме и в устной речи ее все чаще заменяют на «после», из-за чего правило все больше забывается.
Тем не менее слово «по приезде» украшает речь и особенно выгодно смотрится в переписках, где важна максимальная грамотность. Поэтому правило стоит запомнить. Также рекомендуется читать как можно больше качественной литературы, чтобы развивать насмотренность.
Советы эксперта
Екатерина Краснова отметила, что ошибка в написании этого слова является грамматической, то есть связана не с правилами правописания, а с нормами образования формы слова.
— В курсе школьной программы это называется «неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом». Дело в том, что, когда мы употребляем предлог по в значении «после», существительное, которое идет после него, должно стоять в предложном падеже, а не дательном.
Эксперт предложила сравнить два примера:
1. «Идти по дороге» — здесь предлог по означает пространственное расположение и употребляется с формой дательного падежа имени существительного (вопросы дательного падежа: «кому?», «чему?» — по дороге).
2. «Позвонить по приезде» — в этом случае предлог по имеет значение «позвонить после приезда», поэтому существительное стоит в предложном падеже (вопросы предложного падежа: «о ком?», «о чем?» — о приезде).
— Трудность с использованием этого предлога во втором значении возникает из-за того, что нам по привычке хочется поставить существительное в дательный падеж, но это будет неверно, — уточнила Екатерина Краснова. — Поэтому следует запомнить: если предлог по можно заменить на «после», то на конце существительного, которое идет после него, всегда будет писаться -е или -ии: по прилете, по приходе, по окончании, по достижении, по завершении.
Другие слова, в которых часто допускают ошибки
Окончания в существительных и предлогах — одна из сложных тем в русском языке. Ошибки возникают не только в словах «по приезде» или «по приезду», но и в других. Их трудно запомнить, так как зачастую сложно понять, существительное это или предлог, а если существительное, то в каком падеже оно стоит.
Нюансов много, поэтому мы собрали для вас слова, в окончаниях которых часто допускают ошибки:
- «В течение» и «в течении». Чтобы понять, предлог это или существительное, задайте вопрос «как долго?». Если это предлог, то смысл текста сохранится, а значит, надо писать окончание -е. Букву И в окончании нужно писать, когда речь идет о потоке воды, например, «в течении ручья».
- «Вследствие» и «в следствии». Предлог «вследствие» пишется слитно и с окончанием -е, когда можно задать вопрос «почему?». Существительное «следствие» с предлогом в используется в прямом назначении, при этом окончание может быть любым и зависит от контекста, например, «в следствии были допущены ошибки».
- «В продолжение» и «в продолжении». Предлог «в продолжение» пишется, если можно задать вопросы «когда?», «как быстро?». Существительное «продолжение» с окончанием -и используется, если оно стоит в предложном падеже, например, «в продолжении рассказа».
Список источников
1. Валгина Н., Еськова Н., Иванова О., Кузьмина С., Лопатин В., Чельцова Л. Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник. 2009.
2. Утвержденные правила русской орфографии. 2021.
Автор: Екатерина Генберг
Эксперт: Екатерина Краснова, репетитор по русскому языку и литературе с 6-летним опытом