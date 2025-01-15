«По приезде» или «по приезду»: как правильно пишется

— Трудность с использованием этого предлога во втором значении возникает из-за того, что нам по привычке хочется поставить существительное в дательный падеж, но это будет неверно, — уточнила Екатерина Краснова. — Поэтому следует запомнить: если предлог по можно заменить на «после», то на конце существительного, которое идет после него, всегда будет писаться -е или -ии: по прилете, по приходе, по окончании, по достижении, по завершении.