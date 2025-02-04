«По-прежнему» или «по прежнему»: как правильно пишется

— Чтобы не путать наречие с прилагательным, проверьте себя несколькими способами. Первый — задайте вопрос. Например: «Я отношусь к ней по-прежнему» (как отношусь?) или «Группа туристов пошла по прежнему маршруту» (по какому маршруту?). Еще один вариант — добавить прилагательное в функции определения. Например, «Давайте действовать по (первоначальному) прежнему сценарию». Или наоборот убрать прилагательное в словосочетании. Если структура и смысл не изменятся, то пишется раздельно. Например, «Я всю эту процедуру знаю еще по опыту (по прежнему опыту)».