«По-прежнему» или «по прежнему»: как правильно пишется

Русский язык богат на правила, которые иногда ставят нас в тупик. Это касается написания словоформ вроде «по-прежнему» и «по прежнему». Вместе с Ларисой Талаловой, доктором педагогических наук и заведующей кафедрой русского языка Государственного университета управления, подробно объясним, в каких случаях стоит писать дефис, а когда он не нужен.
Как пишется слово по правилам русского языка: «по-прежнему» или «по прежнему»
Чтобы правильно написать слово, важно понять, какая это часть речи. В русском языке одна из лексем — наречие, а другая — сочетание предлога и прилагательного. Разница между ними простая, но значимая.
«По-прежнему» пишется через дефис, когда отвечает на вопрос «как?» и обозначает действие или неизменное состояние. Правило гласит, что все наречия, образованные от прилагательных и оканчивающиеся на -ому, -ему, -цки, -ски или -ьи, пишутся с приставкой по- через дефис (1). Например: «по-русски», «по-другому», «по-моему».
- Он по-прежнему заботился о своей семье.
- Город оставался по-прежнему тихим и уютным.
Слово пишется раздельно, если это сочетание предлога по и прилагательного «прежнему». Такое написание используется, когда «по прежнему» относится к существительному и отвечает на вопрос «по какому?». Между «по» и «прежнему» можно вставить другое слово, например «знакомому», «протоптанному».
- Мы по прежнему маршруту добрались до дома.
- Рекомендуем работать по прежнему плану.
Обратите внимание, что в наречиях с дефисом «по-прежнему» используется неизменяемая форма. Это значит, что слово будет выглядеть одинаково в любом контексте, независимо от глагола, с которым оно связано. Например:
- Он по-прежнему ждал ответа.
- Маша по-прежнему была в раздумьях.
Примеры правильного написания слов «по-прежнему» и «по прежнему»
Ошибки возникают, потому что люди не могут правильно определить контекст. Часто причина в том, что звучание слов идентично и написание определяется лишь смыслом. Неправильное понимание частей речи вызывает трудности в верном написании. Для наглядности приведем примеры использования обоих вариантов. Это поможет избежать ошибок в будущем.
- После отпуска он по-прежнему выглядел бодрым и веселым.
- Мы договорились действовать по прежнему плану.
- Дети по-прежнему играли во дворе, несмотря на дождь.
- Вопрос был решен по прежнему принципу.
- По-прежнему сохраняется интерес к классической литературе.
- Машина двигалась по прежнему пути.
- По-прежнему важно заботиться о своем здоровье.
- Совещания проходят по прежнему расписанию.
- В его глазах по-прежнему горел огонь творчества.
- Даже в тяжелые времена мальчик по-прежнему улыбался.
- Мы ехали по прежнему шоссе, как и раньше.
Чтобы не путаться, задавайте вопросы: «как?» — дефис, «по какому?» — раздельно.
Почему это слово часто пишут с ошибкой
Неправильное написание лексемы связано с рядом причин. Оба варианта произносятся одинаково, что вводит в заблуждение. Люди не задумываются о смысле и пишут так, как слышат.
Неправильное написание может быть следствием инерции: если человек привык писать один вариант, он продолжит его использовать, даже не задумываясь о контексте.
Некоторые не знают, что дефис используется в наречиях с приставкой по- и соответствующими окончаниями. Это правило остается малоизученным. Да и в целом сложно различить наречие и прилагательное, если не задать правильный вопрос. Он позволяет определить часть речи. Многие путаются, так как не привыкли различать наречия и сочетания предлога с прилагательным. В повседневной речи не возникает необходимости анализировать части речи, поэтому ошибки закрепляются.
При этом современные текстовые редакторы иногда автоматически исправляют написание, подстраиваясь под частый вариант. В быстром письме многие не уделяют внимание таким тонкостям, а в результате появляются ошибки.
Чтобы их избежать, важно помнить основное правило: наречие — дефис, предлог с прилагательным — раздельно. Полезно заранее определять ключевые слова в предложении и выяснять, к чему относится «по-прежнему» или «по прежнему». Например, если слово связано с глаголом (действием), вероятнее всего, это наречие.
Советы эксперта, как запомнить верное написание слова
Наш эксперт Лариса Талалова советует:
— Чтобы не путать наречие с прилагательным, проверьте себя несколькими способами. Первый — задайте вопрос. Например: «Я отношусь к ней по-прежнему» (как отношусь?) или «Группа туристов пошла по прежнему маршруту» (по какому маршруту?). Еще один вариант — добавить прилагательное в функции определения. Например, «Давайте действовать по (первоначальному) прежнему сценарию». Или наоборот убрать прилагательное в словосочетании. Если структура и смысл не изменятся, то пишется раздельно. Например, «Я всю эту процедуру знаю еще по опыту (по прежнему опыту)».
Подводя итог, Лариса Талалова добавила, что можно заменить прилагательное синонимом. Но только словом с такой же частью речи. Например, «Группа туристов пошла по проложенному ранее (прежнему) маршруту».
Другие слова, в которых часто допускают ошибки
Есть еще несколько популярных случаев, которые вызывают трудности. Для упрощения восприятия правил важно рассмотреть не только конкретные слова, но и похожие примеры, которые часто вызывают затруднения.
- «Вовремя» — слитное написание, если это наречие. Раздельное используется в случае предлога и существительного. Например, «Ты пришел вовремя» или «Во время урока он задумался».
- «Наверху» — наречие, пишется слитно: «Книги лежат наверху». Если это предлог с существительным — раздельно: «На верху горы был снег».
- «Слева» — наречие, пишется слитно: «Слева от дома стояла скамейка». В сочетании с существительным — раздельно: «С левой стороны дома был сад».
- «Кое-где» — слова с приставкой кое- всегда пишутся через дефис. Другого варианта не существует. Например, «Кое-где виднелись цветы».
- «Тотчас же» — частица «же» пишется отдельно от слова, даже если она усиливает его значение. Например, «Он тотчас же вскочил».
- «Как будто» — союз пишется раздельно, хотя иногда его путают со слитным написанием слова «будто». Например, «Она смотрела, как будто удивляясь».
- «Из-за» — пишется через дефис, так как это сложный предлог. Часто его путают с раздельным написанием. Ошибка происходит из-за отсутствия контекста в памяти или непонимания конструкции. Например, «Из-за дождя мы остались дома» или «Он вышел из засады».
- «Сейчас» — пишется слитно, если это наречие, например: «Сейчас я занят». Не путайте с произношением «Он задержался всего с час, а потом ушел». Здесь это означает «примерно час» или «недолго» и пишется раздельно.
Эти примеры показывают, как важно учитывать контекст и значение слова, чтобы избежать ошибок в написании.
Список источников
1. Пахомов В., Свинцов В., Филатова И. Справочник по пунктуации. 2012.
Эксперт: Лариса Талалова, доктор педагогических наук и заведующая кафедрой русского языка Государственного университета управления