По правам и соцкарте. В Москве ввели новые правила покупки билетов в театры

«У нас пока нет разговоров о каких-то закрытых корпоративах. Открою маленькую тайну: всегда на январские “Щелкунчики” билеты достать в разы проще, чем на декабрьские. Поэтому, если кто-то хочет увидеть именно балет, а не отметиться до Нового года в Большом театре, то, пожалуйста, в январе это всегда сделать гораздо проще. Мы танцуем одинаково хорошо и в декабре, и в январе», — рассказал Янин для НСН.