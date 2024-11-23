По правам и соцкарте. В Москве ввели новые правила покупки билетов в театры

В Москве запустили новую программу продажи билетов в театры и концертные залы. Как обещают в Департаменте культуры, обновление условий поможет москвичам избежать встречи с перекупами и без проблем покупать входные билеты на свою семью.
Идентификация личности
Если раньше любой желающий мог приобрести неограниченное количество билетов, то сейчас кассиры будут их отпускать только с указанием данных документов.
«Механизм будет схож с приобретением билетов на поезда дальнего следования или самолет, но при этом он предусматривает возможность выбрать наиболее удобный вариант из расширенного перечня документов. Посещать театры можно не только по паспортам, но и по социальным картам москвича, водительским и пенсионным удостоверениям, студенческим билетам и другим видам документов, позволяющих идентифицировать личность зрителя», — рассказали в пресс-службе Департамента культуры города Москвы.
Предъявите документы
Работают новые правила просто: москвичи и дальше могут покупать больше одного билета, но при оплате необходимо будет вписывать информацию с любого документа. Для взрослых достаточно паспорта, водительского удостоверения или студенческого билета, а для детей карты «москвенок» или свидетельства о рождении.
Следом, когда вы придёте на мероприятие, для входа необходимо будет показать документ. Чтобы капельдинер, проверяющий билеты, смог идентифицировать вас.
Правда, работать такая система будет хоть и с 1 декабря, но лишь на мероприятия, что начнутся с 15 марта 2025 года. За это время власти будут следить за работой программы и внедрять наиболее оптимальные мероприятия.
«Пилотный проект распространяется только на подведомственные Департаменту культуры Москвы театры и концертные залы. Пилотный проект позволит повысить безопасность и избавиться от перекупщиков, реализующих билеты по завышенным ценам», — продолжили в ведомстве.
Щелкунчик будет?
Ознакомиться со списком театров и концертных залов можно тут.
Стоит отметить, что Большой театр не входит в указанный перечень. Поэтому, вероятно, в этом году стоит ожидать новую предновогоднюю борьбу за билеты на «Щелкунчика». Правда, ни афиши, ни расписания продаж пока не озвучили. В сети появился слух, что якобы Большой театр продал билеты корпоративным организациям по 50 миллионов рублей, но заслуженный артист России, солист балета Большого театра Геннадий Янин поспешил развеять теорию.
«У нас пока нет разговоров о каких-то закрытых корпоративах. Открою маленькую тайну: всегда на январские “Щелкунчики” билеты достать в разы проще, чем на декабрьские. Поэтому, если кто-то хочет увидеть именно балет, а не отметиться до Нового года в Большом театре, то, пожалуйста, в январе это всегда сделать гораздо проще. Мы танцуем одинаково хорошо и в декабре, и в январе», — рассказал Янин для НСН.