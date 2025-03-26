По обряду Осириса. Ученый Браун считает, что Тутанхамона хотели воскресить

Когда в ноябре 1922 года британский археолог Говард Картер впервые проник в гробницу Тутанхамона, он был поражён обилием спрятанных в ней сокровищ. Возможно, его даже ослепило сияние золота, которого в захоронении было вдоволь. Маски, украшения, золотая обувь и одежда, статуэтки и многое другое — всего более 5 тысяч драгоценных артефактов — попали в распоряжение учёных, которые не могли поверить в свою удачу.