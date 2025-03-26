По обряду Осириса. Ученый Браун считает, что Тутанхамона хотели воскресить

Когда в ноябре 1922 года британский археолог Говард Картер впервые проник в гробницу Тутанхамона, он был поражён обилием спрятанных в ней сокровищ. Возможно, его даже ослепило сияние золота, которого в захоронении было вдоволь. Маски, украшения, золотая обувь и одежда, статуэтки и многое другое — всего более 5 тысяч драгоценных артефактов — попали в распоряжение учёных, которые не могли поверить в свою удачу.
Среди всего этого великолепия лежали предметы, казавшиеся настолько невзрачными, что Картер и его коллеги едва обратили на них внимание. Глиняные подносы и деревянные посохи, скромно расположившиеся у саркофага, долгие годы считались простой утварью. И вот теперь египтолог Николас Браун из Йельского университета утверждает, что именно эти вещи могли быть главными в гробнице. Благодаря им фараон Тутанхамон должен был воскреснуть.
Подношение Осирису, царю мёртвых
«При раскопках гробницы Тутанхамона в погребальной камере был найден загадочный набор предметов, — пишет Николас Браун в своей статье, опубликованной в Journal of Egyptian Archaeology. — Это подносы из глины и четыре деревянных посоха высотой около метра. Первоначально считалось, что глиняные подносы играют роль подставок. Но более пристальное изучение религиозного и археологического контекста этих артефактов позволяет по-другому интерпретировать их функцию».
По мнению Брауна, эти подносы использовались как чаши для возлияний, а точнее — подношений. И адресованы они были не абы кому, а самому богу Осирису, владыке мёртвых! Учёный предполагает, что наливать в них могли воду из Нила — она считалась священной, а главное — способной оживить усопшего.
Автор гипотезы сравнивает найденные в гробнице Тутанхамона подносы с аналогичными предметами, которые попадались археологам в Долине царей, а также призывает вспомнить древнеегипетскую мифологию. В этих мифах Нил является не просто рекой, а кровью Осириса, разлитой по земле после его убийства.
Древние египтяне верили, что Осирис когда-то был живым царём, но завистливый брат Сет убил его, расчленил и разбросал части его тела по всему Египту. Супруга Осириса Исида собрала расчленённое тело мужа и вернула его к жизни, чтобы они успели зачать сына — Гора. Затем Осирис был забальзамирован другим богом — Анубисом — и стал первой древнеегипетской мумией, после чего отправился править подземным миром.
Таким образом, глиняные подносы, наполненные водой из Нила, могли быть подношением Осирису, чтобы тот позаботился об умершем юном фараоне (Тутанхамон скончался в возрасте 18 лет). Возможно, древние египтяне надеялись, что их царь воскреснет, предполагает учёный.
Портал, где слились магия и надежда на бессмертие
На эту мысль его натолкнули четыре деревянных посоха, найденные у изголовья саркофага. Это ещё более интригующая деталь, чем глиняные подносы. Браун связывает их с древним ритуалом «пробуждения Осириса», описанным в текстах XIX династии. Согласно мифу, богу приказывали восстать, касаясь его головы жезлом.
А что, если жрецы не просто хоронили Тутанхамона, а готовили его к возвращению к жизни? Таким вопросом задаётся исследователь. В древних текстах есть упоминания о «заклинании четырёх факелов» — ритуале, где посохи символизировали огни, освещающие путь в загробный мир. По версии Брауна, расположение подносов и посохов в гробнице как раз соответствует описанию этого мифа.
Логика в его рассуждениях есть: у древних египтян цари ассоциировались с Осирисом. Считалось, что этот воскресший бог может даровать жизнь всему, что находится под землёй, особенно во время ежегодного разлива Нила.
Учёный предполагает, что Тутанхамон, чей предшественник Эхнатон отверг культ Осириса, мог стать первым фараоном, для которого возродили древний обряд. Тогда его гробница — это не просто склеп, а портал, где слились магия, религия и отчаянная надежда на бессмертие.
«Я совершенно убеждён: то, что мы видим в погребальной камере Тутанхамона, является самым ранним повторением этого ритуала, описание которого мы находим в древних текстах», — приводит цитату Николаса Брауна издание New Scientist.
«Проклятие фараонов» в действии?
На этом научную часть можно закончить, а любителям мистики стоит напомнить о так называемом «проклятии фараонов». Оно якобы настигает каждого, кто прикасается к могилам царских особ Древнего Египта и их мумиям.
Легенда о «проклятии» возникла как раз после вскрытия гробницы Тутанхамона в 1922 году. Британский журналист Артур Вейгалл почитал, что за 10 лет после этого умерло 13 человек, так или иначе причастных к событию. Причины смерти были самые разные, включая самоубийства.
И тут возникает жуткий вопрос. Если многие из тех, кто вскрыл гробницу, погибли при загадочных обстоятельствах, то, может быть, древний ритуал до сих пор не завершён?