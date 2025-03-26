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По обряду Осириса. Ученый Браун считает, что Тутанхамона хотели воскресить

На это указывают артефакты, найденные в гробнице знаменитого фараона и их расположение.

Источник: Аргументы и факты

Когда в ноябре 1922 года британский археолог Говард Картер впервые проник в гробницу Тутанхамона, он был поражён обилием спрятанных в ней сокровищ. Возможно, его даже ослепило сияние золота, которого в захоронении было вдоволь. Маски, украшения, золотая обувь и одежда, статуэтки и многое другое — всего более 5 тысяч драгоценных артефактов — попали в распоряжение учёных, которые не могли поверить в свою удачу.

Среди всего этого великолепия лежали предметы, казавшиеся настолько невзрачными, что Картер и его коллеги едва обратили на них внимание. Глиняные подносы и деревянные посохи, скромно расположившиеся у саркофага, долгие годы считались простой утварью. И вот теперь египтолог Николас Браун из Йельского университета утверждает, что именно эти вещи могли быть главными в гробнице. Благодаря им фараон Тутанхамон должен был воскреснуть.

Источник: Freepik

Подношение Осирису, царю мёртвых

«При раскопках гробницы Тутанхамона в погребальной камере был найден загадочный набор предметов, — пишет Николас Браун в своей статье, опубликованной в Journal of Egyptian Archaeology. — Это подносы из глины и четыре деревянных посоха высотой около метра. Первоначально считалось, что глиняные подносы играют роль подставок. Но более пристальное изучение религиозного и археологического контекста этих артефактов позволяет по-другому интерпретировать их функцию».

По мнению Брауна, эти подносы использовались как чаши для возлияний, а точнее — подношений. И адресованы они были не абы кому, а самому богу Осирису, владыке мёртвых! Учёный предполагает, что наливать в них могли воду из Нила — она считалась священной, а главное — способной оживить усопшего.

Автор гипотезы сравнивает найденные в гробнице Тутанхамона подносы с аналогичными предметами, которые попадались археологам в Долине царей, а также призывает вспомнить древнеегипетскую мифологию. В этих мифах Нил является не просто рекой, а кровью Осириса, разлитой по земле после его убийства.

Древние египтяне верили, что Осирис когда-то был живым царём, но завистливый брат Сет убил его, расчленил и разбросал части его тела по всему Египту. Супруга Осириса Исида собрала расчленённое тело мужа и вернула его к жизни, чтобы они успели зачать сына — Гора. Затем Осирис был забальзамирован другим богом — Анубисом — и стал первой древнеегипетской мумией, после чего отправился править подземным миром.

Источник: https://www.labrujulaverde.com/

Таким образом, глиняные подносы, наполненные водой из Нила, могли быть подношением Осирису, чтобы тот позаботился об умершем юном фараоне (Тутанхамон скончался в возрасте 18 лет). Возможно, древние египтяне надеялись, что их царь воскреснет, предполагает учёный.

Портал, где слились магия и надежда на бессмертие

На эту мысль его натолкнули четыре деревянных посоха, найденные у изголовья саркофага. Это ещё более интригующая деталь, чем глиняные подносы. Браун связывает их с древним ритуалом «пробуждения Осириса», описанным в текстах XIX династии. Согласно мифу, богу приказывали восстать, касаясь его головы жезлом.

А что, если жрецы не просто хоронили Тутанхамона, а готовили его к возвращению к жизни? Таким вопросом задаётся исследователь. В древних текстах есть упоминания о «заклинании четырёх факелов» — ритуале, где посохи символизировали огни, освещающие путь в загробный мир. По версии Брауна, расположение подносов и посохов в гробнице как раз соответствует описанию этого мифа.

Логика в его рассуждениях есть: у древних египтян цари ассоциировались с Осирисом. Считалось, что этот воскресший бог может даровать жизнь всему, что находится под землёй, особенно во время ежегодного разлива Нила.

Источник: Российская газета

Учёный предполагает, что Тутанхамон, чей предшественник Эхнатон отверг культ Осириса, мог стать первым фараоном, для которого возродили древний обряд. Тогда его гробница — это не просто склеп, а портал, где слились магия, религия и отчаянная надежда на бессмертие.

«Я совершенно убеждён: то, что мы видим в погребальной камере Тутанхамона, является самым ранним повторением этого ритуала, описание которого мы находим в древних текстах», — приводит цитату Николаса Брауна издание New Scientist.

«Проклятие фараонов» в действии?

На этом научную часть можно закончить, а любителям мистики стоит напомнить о так называемом «проклятии фараонов». Оно якобы настигает каждого, кто прикасается к могилам царских особ Древнего Египта и их мумиям.

Легенда о «проклятии» возникла как раз после вскрытия гробницы Тутанхамона в 1922 году. Британский журналист Артур Вейгалл почитал, что за 10 лет после этого умерло 13 человек, так или иначе причастных к событию. Причины смерти были самые разные, включая самоубийства.

И тут возникает жуткий вопрос. Если многие из тех, кто вскрыл гробницу, погибли при загадочных обстоятельствах, то, может быть, древний ритуал до сих пор не завершён?