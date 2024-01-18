По мемуарам фронтмена Red Hot Chili Peppers Энтони Кидиса снимут фильм

Кинокомпания Universal Pictures приобрела опцион на мемуары фронтмена Red Hot Chili Peppers Энтони Кидиса. Книга называется Scar Tissue, что можно перевести как «Паутина из шрамов». Проект фильма на ее основе уже в разработке. Продюсеры — Брайан Грейзер («Игры разума», «Нокдаун», «Пеле: Рождение легенды»), Гай Озери (франшиза «Сумерки», «Дрянная девчока») и сам Кидис. Подробностями делится Deadline.

Мемуары стали бестселлером по версии New York Times. Музыкант боролся с зависимостью, а в его книге в том числе представлена история непростых отношений отца и сына на фоне панк-сцены Лос-Анджелеса 1970-х и 80-х годов.

Кидис родился в городе Гранд-Рапидс в штате Мичиган (США) в 1962 году. В 12 лет он переехал в Лос-Анджелес. Как пишет Deadline, раннее знакомство со сценой Лос-Анджелеса стало основой музыкальной карьеры Кидиса. В 1983 году вместе с гитаристом Хиллелом Словаком, басистом Майклом Бэлзари («Фли») и барабанщиком Джеком Айронсом Кидис основал группу Red Hot Chili Peppers. Команда получила несколько «Грэмми» и в 2012 году попала в Зал славы рок-н-ролла.

На днях стало известно, когда состоится премьера биографического фильма о Майкле Джексоне. Байопик «Майкл» о короле поп-музыки выйдет в прокат 18 апреля 2025 года. Роль легенды мировой музыкальной индустрии воплотит племянник певца — 27-летний Джаафар Джексон. Он сын Джермейна Джексона, старшего брата Майкла Джексона и участника группы The Jackson 5. В 2019 году Джаафар Джексон выпустил свой дебютный сингл, работа в байопике о знаменитом дяде — его первая крупная роль в кино.