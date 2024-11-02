По максимуму. Эксперт раскрыла, кому дадут 170 тыс. за больничный в 2025-м

Вместе с тем нужно понимать, что речь идет именно о предельной сумме ежедневной компенсации, подчеркнула собеседница. Это не означает, что оплата больничного листа каждого гражданина в 2025 году будет определяться именно исходя из 5,7 тыс. руб. в день. При расчете среднего дневного заработка будут исходить из тех сумм, на которые были начислены и выплачены страховые взносы за два предыдущих года — 2023 и 2024 годы.