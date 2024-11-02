По максимуму. Эксперт раскрыла, кому дадут 170 тыс. за больничный в 2025-м

На максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности, то есть выплаты за больничный, могут рассчитывать люди с зарплатой свыше 200 тыс. руб. Об этом aif.ru рассказала профессор РЭУ имени Плеханова Наталья Проданова.
Ранее в Минтруде анонсировали значительное повышение максимального размера выплат по больничному листу в ближайшие годы. Согласно информации ведомства, предельная сумма ежедневной компенсации увеличится с 4 тыс. руб. в 2024 году до 5,7 тыс. в 2025 году и до 6,8 тыс. руб. в 2026 году.
«Размер пособия по временной нетрудоспособности рассчитывается индивидуально для каждого работника с учетом его трудового стажа и заработка, — отметила Проданова. — Увеличение объема больничных выплат обусловлено ростом доходов населения. Согласно информации министерства, в России наблюдается тенденция к росту числа граждан с более высоким уровнем заработка. Это приводит к повышению отчислений в Социальный фонд, что позволяет государству наращивать размер выплат по временной нетрудоспособности».
«В 2025 году предельный размер ежемесячного пособия по временной нетрудоспособности составит порядка 171 тыс. руб., — уточнила экономист. — К 2026 году лимит выплат по больничному увеличится в 1,7 раза по сравнению с показателем 2024 года и на 20% — относительно уровня 2025-го».
Вместе с тем нужно понимать, что речь идет именно о предельной сумме ежедневной компенсации, подчеркнула собеседница. Это не означает, что оплата больничного листа каждого гражданина в 2025 году будет определяться именно исходя из 5,7 тыс. руб. в день. При расчете среднего дневного заработка будут исходить из тех сумм, на которые были начислены и выплачены страховые взносы за два предыдущих года — 2023 и 2024 годы.