По лицу видно. Сделки с жильем предложили проводить с помощью биометрии

Покупку или продажу жилья онлайн упростят за счет применения биометрии, но пока до конца непонятно, насколько надежно будут сохранены данные участников сделки, рассказал адвокат Александр Щербинин.
При купле-продаже жилья участники сделки могут воспользоваться возможностью подать документы на регистрацию в электронной форме, напоминает эксперт. Для этого нужно прийти в МФЦ, получить разрешение на электронную сделку. Документы и их электронные копии заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью.
Однако правительство РФ предлагает упростить процесс, дополнительно защитив электронную подпись биометрией. Это значит, что ходить в МФЦ уже не потребуется. Вся сделка может проводиться дистанционно и без привязки к городу или конкретному отделению банка.
«Идея с биометрией отличная, но главное, на что я бы обратил внимание, — на защиту персональных данных, — уточнил адвокат. — Все, что касается любых личных кабинетов, приложений, получения кодов доступа, логинов и паролей — большая проблема, особенно для людей пожилого возраста. Граждане у нас пока не очень понимают, насколько важно правильно сохранять свои персональные данные и соблюдать цифровую гигиену. Поэтому мошенники тут, конечно, резвятся».
Эксперт считает, что оптимально было бы вводить сделки с использованием биометрических данных постепенно. Например, опробовать нововведение на квалифицированных инвесторах, которые регулярно совершают операции с недвижимостью. А уже после того, как будут выявлены и скорректированы уязвимые места процесса, можно распространять технологию на остальных граждан.
Добавим, что опция покупки недвижимости в ипотеку по биометрическим данным уже опробована в России. В феврале 2024 года один из крупнейших банков страны выдал первую ипотеку с применением данной технологии. Для заключения ипотечного договора покупателю нужно было иметь подтвержденную биометрию в Единой биометрической системе, а также сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи. Аутентификацию участника сделки в ЕБС проводят по изображению его лица, а также по записи его голоса.