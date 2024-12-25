По лицу видно. Сделки с жильем предложили проводить с помощью биометрии

Добавим, что опция покупки недвижимости в ипотеку по биометрическим данным уже опробована в России. В феврале 2024 года один из крупнейших банков страны выдал первую ипотеку с применением данной технологии. Для заключения ипотечного договора покупателю нужно было иметь подтвержденную биометрию в Единой биометрической системе, а также сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи. Аутентификацию участника сделки в ЕБС проводят по изображению его лица, а также по записи его голоса.