По культовому сериалу «Игра престолов» снимут художественный фильм

Сам Джордж Р. Р. Мартин еще работает над двумя заключительными частями литературной серии — «Ветра зимы» и «Грезы о весне». Причем «Ветра зимы» читатели ожидают уже давно. Мартин выпустил первые книги серии, которые привели к появлению сериала, относительно быстро: «Игра престолов», «Битва королей» и «Буря мечей» вышли в период с 1996 по 2000 год. Однако по мере развития истории выпуск следующих книг замедлился: «Пир стервятников» вышел в 2005-м, «Танец с драконами» — в 2011-м, ожидание «Ветров зимы» продолжается до сих пор.