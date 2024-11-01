По культовому сериалу «Игра престолов» снимут художественный фильм

«Игру престолов» хотят сделать полноформатным художественным фильмом для проката в кинотеатрах, проект студии Warner Bros. находится на ранней стадии разработки. Об этом сообщил The Hollywood Reporter со ссылкой на собственные источники.
Подробности сюжета новой «Игры престолов» пока не раскрываются. Но известно, что шоураннеры оригинального сериала «Игра престолов» (Дэвид Бениофф и Дэн Вайс) и раньше хотели завершить сериал тремя полнометражными фильмами вместо его финального сезона 2019 года. Американский писатель Джордж Р. Р. Мартин, на чьих романах цикла «Песнь льда и пламени» основана франшиза, также был увлечен идеей полноценного фильма. Но долгое время стриминговая платформа HBO решительно сопротивлялась этой идее, стремясь сохранить престижный сюжет за собой.
«Игра престолов» стала одним из самых популярных сериалов всех времен: если финал первой части посмотрели 3 млн человек, то финал второй привлек к экранам уже 4,2 млн, и дальше эти цифры только росли. Шоу называют сериалом, который навсегда изменил телевидение. События в сериале происходят на вымышленных континентах Вестеросе и Эссосе. На территории Вестероса расположено государство Семь Королевств. Зрители наблюдают за напряженным противостоянием нескольких знатных родов за власть.
Сам Джордж Р. Р. Мартин еще работает над двумя заключительными частями литературной серии — «Ветра зимы» и «Грезы о весне». Причем «Ветра зимы» читатели ожидают уже давно. Мартин выпустил первые книги серии, которые привели к появлению сериала, относительно быстро: «Игра престолов», «Битва королей» и «Буря мечей» вышли в период с 1996 по 2000 год. Однако по мере развития истории выпуск следующих книг замедлился: «Пир стервятников» вышел в 2005-м, «Танец с драконами» — в 2011-м, ожидание «Ветров зимы» продолжается до сих пор.
Год выхода пятой книги совпал с дебютом «Игры престолов» на HBO. Телевизионное фэнтези стартовало в эфире в 2011 году и завершилось восьмым сезоном в 2019-м. В 2022 году стриминг запустил хитовый приквел-сериал «Дом Дракона», второй сезон которого последовал в эфире летом 2024 года. Тогда же стало известно, что сериал «Дом Дракона» продлят и на третий сезон.
«Дом Дракона» — спин-офф, основой для которого стала книга Джорджа Мартина «Пламя и кровь» (2018) — вымышленная историческая хроника гражданской войны на континенте Вестерос, которая получила название «Танец драконов». События первого эпизода «Дома Дракона» начинаются за 172 года до рождения Дейенерис Таргариен из «Игры престолов».
Как пишет The Hollywood Reporter, сеть HBO также планирует выпустить приквел-сериал «Рыцарь Семи Королевств» в 2025 году.