По кольцу. Эксперт рассказал, куда и почем поехать в праздники

Один из самых популярных городов для поездки на новогодние праздники. Сюда удобно добираться на любом виде транспорта — всего 70 км от столицы. Город славится своей историей и культурой, а также Троице-Сергиевой лаврой. Первый день рекомендуем посвятить этому крупнейшему монастырю и духовному русскому православному центру. Также интересен «Сергиево-Посадский музей-заповедник», в нем расскажут историю появления русской матрешки и предложат посетить выставку Преподобного Сергия Радонежского. Городские музейные комплексы порадуют развлекательными программами с новогодними елками. В отеле «Русские Сезоны Курорт Пересвет» покажут ледовое шоу. В окрестностях Сергиева Посада расположены живописные лесные трассы, где можно прокатиться на лыжах или снегоходах, полюбоваться зимней природой. Здесь также есть места, где предлагаются различные кулинарные мастер-классы, можно научиться готовить традиционные русские блюда.