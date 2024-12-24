По кольцу. Эксперт рассказал, куда и почем поехать в праздники

Если вы еще не решили, где отметить Новый год и Рождество, куда поехать на длинных выходных, предлагаем рассмотреть вариант путешествия по Золотому кольцу России. К тому же в такое путешествие можно отправиться практически в любой день, не нужно его долго планировать и собираться.
Куда поехать и что посмотреть, aif.ru рассказал доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Андрей Ковальчук.
Россия настолько велика, что новые открытия и впечатления можно делать постоянно, не выезжая за ее пределы. Например, отправившись по городам Золотого Кольца России. Здесь можно найти не только разнообразные развлечения в традиционно русском стиле, но и поучаствовать в познавательных программах. И у этого направления много преимуществ: доступность, история и красота.
Особой популярностью пользуются древнерусские города Сергиев Посад, Ярославль, Владимир, Суздаль, Кострома и другие. Они приготовили для нас в новогодние праздники особенно много культурно-познавательных программ и развлечений. Путешествующим предлагается большой выбор туристических маршрутов с посещением уникальных памятников истории и культуры Российского государства. Можно отправиться на увлекательные экскурсии с посещением исторических мест, тематических мастер-классов и дегустаций.
Сергиев Посад
Один из самых популярных городов для поездки на новогодние праздники. Сюда удобно добираться на любом виде транспорта — всего 70 км от столицы. Город славится своей историей и культурой, а также Троице-Сергиевой лаврой. Первый день рекомендуем посвятить этому крупнейшему монастырю и духовному русскому православному центру. Также интересен «Сергиево-Посадский музей-заповедник», в нем расскажут историю появления русской матрешки и предложат посетить выставку Преподобного Сергия Радонежского. Городские музейные комплексы порадуют развлекательными программами с новогодними елками. В отеле «Русские Сезоны Курорт Пересвет» покажут ледовое шоу. В окрестностях Сергиева Посада расположены живописные лесные трассы, где можно прокатиться на лыжах или снегоходах, полюбоваться зимней природой. Здесь также есть места, где предлагаются различные кулинарные мастер-классы, можно научиться готовить традиционные русские блюда.
В городе более 35 отелей различного ценового сегмента. Средняя стоимость проживания в гостиницах категории «три звезды» от 3800 ₽ в стуки на человека, в люксовом сегменте — от 8900 ₽
Ярославль
Его по праву можно считать одним из самых красивых городов Золотого кольца, что особенно привлекательно для новогоднего отдыха. Город впечатляет своими достопримечательностями: ансамблем Спаса-Преображенского монастыря, церковью Ильи Пророка и по-настоящему красивой набережной реки Волги. В дни новогодних праздников город становится по-особенному красивым: здания украшают иллюминацией, в центре города устраивают ярмарки, где продаются местные угощения и сувениры. На зимней набережной Волги открываются прекрасные виды, полюбоваться которыми можно во время прогулки по заснеженным аллеям. Для любителей культурного отдыха в Ярославле представлено большое количество интерактивных выставок, в том числе и в Ярославском художественном музее, и в Музее-заповеднике. Для семей с детьми также предусмотрены развлекательные программы, например новогодние представления в театре кукол и других культурных центрах города.
Средняя стоимость проживания в отелях категории «три звезды» составляет около 4000 ₽ за сутки, в отелях люксового сегмента — от 7000 ₽
Владимир
Владимир привлекает туристов не только своими древнерусскими соборами, но и уютной атмосферой праздника. Чтобы почувствовать предновогоднюю атмосферу, стоит посетить Успенский и Дмитриевский соборы, а также увидеть Золотые ворота, которые к празднику украшаются подсветкой. На Соборной площади устанавливается главная елка, здесь же разворачиваются ярмарки, где представлены изделия местных мастеров, сладости и горячие напитки. Для гостей, предпочитающих активные виды отдыха, в городе доступны катки, лыжные маршруты и пешие тропы в парках, например, в Патриаршем саду. Для любителей гастрономического туризма во Владимире открыты рестораны с традиционной русской кухней.
Стоимость проживания в отелях категории «три звезды» начинается от 3500 ₽ за сутки, а в более дорогих гостиницах — от 6000 ₽
Суздаль
Город-жемчужина Золотого Кольца России. Здесь много храмов и монастырей. Кремль, Спасо-Евфимиев и Покровский монастырь, Щурово городище и Музей деревянного зодчества перенесут в исторические времена правления русских царей и князей. В новый год Суздаль превращается в настоящую сказку, украшенную праздничным освещением, с яркими представлениями и веселым народными гуляньем. В центре города в конце декабря традиционно открывается Рождественская ярмарка, на ней можно купить продукты и изделия местных ремесленников и мастеров. На Торговой площади возле огромной елки состоятся новогодние шоу и торжественный салют, пройдут развлекательные программы с конкурсами и танцами. Любителям активного отдыха предлагаются конные прогулки и катание на собачьих упряжках.
Проживание в апартаментах от 3100 ₽ в сутки на человека, в отелях «три звезды» от 5900 ₽ Отель «четыре звезды» — от 11 тыс. руб.
Кострома
Расположенный на берегу Волги город-сказка, который сохранил в себе дух и национальную культуру Русского севера. В Новый год здесь создано все, чтобы гости могли прочувствовать атмосферу праздника. Одним из сказочных мест является Терем снегурочки, где представлены ее волшебные сани, украшения и традиционная русская печь. На Костромской ярмарке расположены веселые аттракционы и горки радости, здесь также можно отведать вкуснейшие пряники, приобрести сувениры. На Сусанинской площади устанавливается главная елка города, где и проходят основные праздничные мероприятия с салютом. Все особо приятно созерцать, вкушая блинчики с икрой и запивая их ледяной традиционной для россиян водкой.
Средняя стоимость проживания в отелях категории «три звезды» от 4200 ₽ в стуки на человека, в люксовом сегменте — от 7600 ₽