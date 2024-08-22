По каким пяти признакам можно отличить свежую рыбу?

В неделю рекомендуется съедать одну-две порции рыбы. Она содержит важные жирные кислоты омега-3 и микроэлементы: йод и селен. Употребление рыбы снижает риск инфарктов, инсультов и нарушений липидного обмена, уменьшает концентрацию триглицеридов в крови и повышает концентрацию полезного холестерина ЛПВП.
Но сырая рыба — один из самых скоропортящихся продуктов, который имеет очень ограниченный срок годности и представляет серьезную угрозу для здоровья в случае нарушения условий хранения. Как мы помним из классики, не бывает рыбы «второй свежести»: она либо свежая, либо тухлая.
По каким признакам узнать свежая рыба или нет?
Эксперты по питанию Южно-Тирольского потребительского центра разработали простую и понятную инструкцию для покупателей, которая не требует особых знаний и навыков рыболова. Любой сможет определить свежесть рыбы по этим подсказкам. Важно, чтобы сошлись все пять признаков. Если хотя бы один пункт вызывает сомнения, то лучше не покупать такую рыбу.
Признак первый: чешуя. Плавники рыбы должны быть целыми, не липкими и не сухими. Чешуйки блестящие, покрыты прозрачным слоем слизи. При потрошении рыбы остатки крови на поверхностях разреза ярко-красного цвета.
Признак второй: глаза. У свежей рыбы выпуклые, ясные и блестящие глаза. Мутные глаза — признак испорченной рыбы.
Признак третий: жабры. Жабры должны быть влажные и блестящие. Если жабры вырезаны, то это может означать, что продавец хочет скрыть от вас, что рыба уже несвежая.
Признак четвертый: запах. Пахнет свежая рыба нейтрально. Чем интенсивнее запах, тем более испорчен продукт. Несвежая рыба пахнет гнилью, аммиаком и еще по запаху может напоминать капусту. Нюхать рыбу нужно в районе жабр.
Признак пятый: консистенция. Свежая рыба имеет плотную и эластичную мякоть. Если нажать на нее пальцем, то она должна быстро распрямится. Оставшаяся вмятина гарантирует, что рыба несвежая.
Эксперты советуют готовить рыбу сразу после покупки или на следующий день. Держать ее нужно строго в холодильнике, соблюдая правила хранения.