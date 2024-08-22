По каким пяти признакам можно отличить свежую рыбу?

Эксперты по питанию Южно-Тирольского потребительского центра разработали простую и понятную инструкцию для покупателей, которая не требует особых знаний и навыков рыболова. Любой сможет определить свежесть рыбы по этим подсказкам. Важно, чтобы сошлись все пять признаков. Если хотя бы один пункт вызывает сомнения, то лучше не покупать такую рыбу.