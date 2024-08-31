По каким причинам таксист может отказаться везти пассажира

Отказаться от заказа таксист может, если клиент представляет потенциальную опасность для здоровья и жизни водителя. Например, девушка-водитель ночью может отказать в поездке буйной компании, поскольку боится за свою жизнь.
Уважительной причиной считаются риски, что пассажир не заплатит за поездку, рассказал эксперт в разговоре с Общественной службой новостей. Например, поездка запланирована на дальнее расстояние. Если человек собирается оплатить наличными, но он сильно пьян, есть вероятность, что он не оплатит проезд.
«Здесь, конечно, речь идет не про легкое опьянение, а про самые тяжелые случаи. Это в том числе может угрожать безопасности, потому что пассажиру может резко стать плохо во время поездки, и отвечать за это будет водитель. Других ситуаций отказа от поездки по каким-то дискриминационным требованиям быть не должно», — сказал эксперт.
Илья Зотов подчеркнул, что поездка считается начатой, когда пассажир садится в машину, и водитель запускает выполнение заказа в приложении агрегатора. До этого момента и тот, и другой могут отказаться от услуги. Председатель организации отметил, что пассажиры сами иногда отказываются от поездки в последнюю минуту, когда машина уже приехала. Это может быть связано с тем, что клиент опасается за свою безопасность или его не устраивает состояние автомобиля.
Иногда водители высаживают пассажиров уже после того, как поездка началась. Таксист может на это пойти, если клиент ведет себя неадекватно — хамит или угрожает расправой. В салонах некоторых такси есть камеры, и водитель при необходимости сможет доказать свою правоту.
Если же пассажир посчитал, что ему несправедливо отказали в поездке, он может пожаловаться на водителя. Лучше всего обратиться в службу поддержки сервиса. Компания отреагирует оперативно — никто не заинтересован в предоставлении услуг низкого качества. В сервисе все проверят, и таксиста, если он действительно вел себя неадекватно, накажут или вообще уволят.
«Если обращаться в надзорные органы, то это будет длительная, сложная работа, и не факт, что водителя вообще накажут, потому что прямого влияния на него у ведомств нет», — добавил Илья Зотов.
Если говорить о таксистах, не работающих в каком-то сервисе, их пассажиры никак не застрахованы от любых инцидентов или ДТП, подчеркнул эксперт. Никакой внешней точки влияния на таких водителей нет, поэтому лучше пользоваться именно службами вызова такси.
В неприятной ситуации могут оказаться не только пассажиры таксистов. Например, в Сингапуре недавно водитель автобуса оказался вести туристов из-за того, что те купили мало сувениров.