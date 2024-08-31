По каким причинам таксист может отказаться везти пассажира

Илья Зотов подчеркнул, что поездка считается начатой, когда пассажир садится в машину, и водитель запускает выполнение заказа в приложении агрегатора. До этого момента и тот, и другой могут отказаться от услуги. Председатель организации отметил, что пассажиры сами иногда отказываются от поездки в последнюю минуту, когда машина уже приехала. Это может быть связано с тем, что клиент опасается за свою безопасность или его не устраивает состояние автомобиля.