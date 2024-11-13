По ходу. Эксперт назвал 6 инфекций, которые гуляют в транспорте

Чем дальше человек находится от заболевшего, тем ниже вероятность, что вирус будет передаваться. Если вирус передается воздушно—капельным путем, то следует соблюдать дистанцию хотя бы 3−5 метров. Безусловно, это сложно, когда человек едет на работу. Основное скопление людей в транспорте наблюдается в утренние и вечерние часы. Важно максимально избегать скученности, но если это невозможно, то следует знать, как себя защитить. В сезонный период, когда увеличивается активность вирусов, можно пользоваться маской. Однако важно, чтобы маска была надета и на здорового человека, и на заболевшего. Вот почему целесообразно носить с собой маску или носовой платок. Таким образом, человек может себя защитить. После использования лучше выкинуть маску, а не хранить ее в кармане, так как это способствует накоплению вирусов и всевозможных патогенов.