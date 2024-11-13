По ходу. Эксперт назвал 6 инфекций, которые гуляют в транспорте

Чем опасны поездки в общественном транспорте и как себя защитить. Об этом рассказывает заведующий кафедрой поликлинической терапии Института клинической медицины, д.м.н., профессор Вера Ларина:
Сезонные инфекции
С приходом осеннего периода усиливается сезонная циркуляция вирусов. В первую очередь, это вирусы, которые поражают верхние, средние, дыхательные пути. Встречаются вирусы гриппа, риновирус, аденовирус, парагрипп, респираторно-синцитиальный вирус. Эти инфекции являются основными возбудителями. На долю острых респираторных вирусных инфекций приходится 80−90% всех инфекций. Помимо сезонных заболеваний, каждый человек находится в зоне риска заражения туберкулезом, педикулезом и другими инфекциями. Это зависит от того, в каком регионе проживает человек и какие возбудители образуются в данной местности.
Общественный транспорт — очаг инфекции
Общественный транспорт представляет зону риска заражения в первую очередь из-за скученности. Доктора рекомендуют пациентам в осенне—зимний период, когда наблюдается активация сезонных вирусов, избегать мест скопления людей. Это объясняется тем, что в толпе могут оказаться больные вирусом люди, которые являются носителями и источниками инфекции. Бывает такая ситуация, когда человек уже выздоровел, но у него сохраняется активация вируса, поэтому он также может стать источником болезни.
Как обезопасить себя?
Чем дальше человек находится от заболевшего, тем ниже вероятность, что вирус будет передаваться. Если вирус передается воздушно—капельным путем, то следует соблюдать дистанцию хотя бы 3−5 метров. Безусловно, это сложно, когда человек едет на работу. Основное скопление людей в транспорте наблюдается в утренние и вечерние часы. Важно максимально избегать скученности, но если это невозможно, то следует знать, как себя защитить. В сезонный период, когда увеличивается активность вирусов, можно пользоваться маской. Однако важно, чтобы маска была надета и на здорового человека, и на заболевшего. Вот почему целесообразно носить с собой маску или носовой платок. Таким образом, человек может себя защитить. После использования лучше выкинуть маску, а не хранить ее в кармане, так как это способствует накоплению вирусов и всевозможных патогенов.
Меры борьбы с инфекциями в транспорте
Вирусы передаются воздушно—капельным путем, то есть с маленькими частичками, которые находятся в воздухе. Поэтому чем дальше находится человек, тем меньше вероятность заразиться. Любое помещение, в том числе и транспорт, следует проветривать. Также можно применять дезинфицирующие средства, подобные меры сводят к минимуму возможность заражения. Конечно же, важно помнить и об общепринятых правилах профилактики. Например, когда человек приезжает домой или на работу после поездки в общественном транспорте, он должен несколько раз вымыть руки с мылом, желательно умыть лицо, промыть водой носовые ходы. Следует сделать все возможное, чтобы защитить себя от вируса и его токсического воздействия.
Советы пассажирам
Нужно стараться находиться в максимально большом расстоянии от человека. Если вы видите, что рядом с вами заболевший человек, постарайтесь долго не находиться рядом с ним, сохранять дистанцию, возможно даже выйти из транспорта, чтобы свести к минимуму взаимодействие с болеющим человеком. Если у вас с собой есть маска или носовой платок — воспользуйтесь ими.
Каждый человек должен помнить об основных принципах сохранения своего здоровья — это здоровое питание, активный образ жизни и полноценный сон. Если человек не следует этим принципам, он подвергает себя опасности, в том числе и в осенний период, когда укорачивается световой день, иммунитет снижается и появляется склонность инфекционным заболеваниям.