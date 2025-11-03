По делу общественного деятеля Рудницкой арестовали еще двух фигурантов

Уголовное дело в отношении Рудницкой и еще одного фигуранта было возбуждено в конце августа 2025 года. Из документов следует, что на иждивении у женщины 12 детей — от трех до 17 лет. Санкция вмененной Рудницкой и еще двум обвиняемым статьи 127.1 УК РФ (торговля детьми) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.