Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

По делу общественного деятеля Рудницкой арестовали еще двух фигурантов

Многодетную мать обвинили в торговле несовершеннолетними.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 3 ноября./ТАСС/. Московский суд арестовал еще двоих человек по уголовному делу в отношении председателя и клинического психолога Межрегиональной общественной организации по защите семейных ценностей «Содружество семей, семей с детьми и социально незащищенных слоев населения» Ирины Рудницкой, все фигуранты обвиняются в торговле несовершеннолетними. Об этом говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС документах.

«Избрать меру пресечения в виде заключение под стражу», — следует из материалов дела в отношении каждого нового фигуранта.

30 октября проживающую в подмосковной Истре многодетную мать Ирину Рудницкую обвинили в торговле несовершеннолетними, а суд в Москве отправил женщину в СИЗО.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, столичный суд отправил в СИЗО в рамках предварительного следствия предпринимателя из Подмосковья, а также женщину, чей ребенок мог быть продан в другую семью.

Уголовное дело в отношении Рудницкой и еще одного фигуранта было возбуждено в конце августа 2025 года. Из документов следует, что на иждивении у женщины 12 детей — от трех до 17 лет. Санкция вмененной Рудницкой и еще двум обвиняемым статьи 127.1 УК РФ (торговля детьми) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.

Узнать больше по теме
Что такое санкции: простыми словами о сложном
Слово «санкции» мы часто слышим в новостях — оно может касаться государств, компаний и даже отдельных людей. Разбираемся, что скрывается за этим термином и почему санкции так активно используются в мировой политике и экономике.
Читать дальше