По цене чашки кофе. Названы 7 способов сэкономить на цветах ко Дню знаний

«Спрос на цветы повышается уже накануне праздника, как и цены, — говорит эксперт. — Поэтому в первую очередь советую сделать заказ на букет заранее, чтобы получить цветы по обычной цене. Но такая возможность есть не во всех цветочных салонах и службах доставки. Поэтому вторая рекомендация — брать цветы на цветочных базах и базарах. Там цены ниже, чем в фирменных магазинах. Это может быть хорошим способом сэкономить, особенно если вы покупаете большое количество цветов. Но нужно тщательно проверять качество товара».