По цене чашки кофе. Названы 7 способов сэкономить на цветах ко Дню знаний

Сократить расходы на цветы к Первому сентября можно не только с помощью покупки в складчину. Чтобы приобретение букета для учителя не ударило по карману, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко предложил семь лайфхаков.
«Спрос на цветы повышается уже накануне праздника, как и цены, — говорит эксперт. — Поэтому в первую очередь советую сделать заказ на букет заранее, чтобы получить цветы по обычной цене. Но такая возможность есть не во всех цветочных салонах и службах доставки. Поэтому вторая рекомендация — брать цветы на цветочных базах и базарах. Там цены ниже, чем в фирменных магазинах. Это может быть хорошим способом сэкономить, особенно если вы покупаете большое количество цветов. Но нужно тщательно проверять качество товара».
Третий лайфхак — покупать отечественное. Замечено, что розы и некоторые другие цветы, выращенные в России, обычно дешевле импортных.
Четвертая рекомендация: вместо срезанных цветов приобрести горшечные растения. К праздникам цены на них почти не меняются. Они вызывают гораздо меньший ажиотаж. Приятный бонус: при правильном уходе растения в горшках будут радовать глаз годами.
Пятый совет: выбирать пышные цветы с коротким стеблем. Самые популярные цветы к 1 сентября — это розы, включая кустовые и пионовидные, альстромерии, гипсофилы, диантусы и хризантемы. Чем пышнее отдельный цветок, тем объемней будет выглядеть букет, причем цветов для полноценной композиции может понадобиться гораздо меньше, чем обычных роз. Итоговая цена на невысокие букеты окажется более приятной.
«Шестой способ сэкономить на букетах — вместо цветов вручить оригинальные композиции из сладостей, чая, фруктов, мягких игрушек, — добавляет доцент Щербаченко. — Такой подарок может быть более запоминающимся и при этом не менее приятным».
Седьмой и самый распространенный вариант не переплачивать за цветы ко Дню знаний — «скинуться» на один большой букет всем классом. Если в классе 30 человек, то за впечатляющую общую композицию стоимостью 8 тыс. руб. каждому ученику достаточно заплатить всего около 260 ₽ — почти как за чашку кофе. Если же выбрать совместную закупку букетов на каждого ученика, то за централизованный оптовый заказ можно получить хорошую скидку.
Добавим, что некоторые россияне готовы вообще не покупать цветы для школьных линеек. Как показал опрос СК «Росгосстрах» и банка «Открытие», 11% респондентов сделают букет сами из садовых цветов.