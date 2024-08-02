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По автобиографии Бритни Спирс «Женщина во мне» снимут фильм

Мемуары певицы Бритни Спирс «Женщина во мне» (2023) будут экранизированы. Разработкой займется студия Universal Pictures, выигравшая права на книгу на конкурентном аукционе.

Источник: AP 2023

Режиссером проекта станет Джон М. Чу, снявший нашумевшую картину с Арианой Гранде «Злая: Часть первая» (2024), сообщает Variety. Продюсером выступит Марк Платт, работавший над лентами «Блондинка в законе» (2001), «Скотт Пилигрим против всех» (2010), «Ла-Ла Ленд» (2016) и другими хитами.

«Рада рассказать моим поклонникам, что работаю над секретным проектом с Марком Платтом. Он всегда делал мои любимые фильмы», — написала сама Бритни в соцсетях.

«Женщина во мне» была продана тиражом более 2,5 миллиона экземпляров только в США. В автобиографии звезда делится многими откровениями. В том числе признается, что была беременна от Джастина Тимберлейка и сделала аборт.

Артистка намекала, что выпустит вторую часть мемуаров в 2024-м.