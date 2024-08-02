По автобиографии Бритни Спирс «Женщина во мне» снимут фильм

Режиссером проекта станет Джон М. Чу, снявший нашумевшую картину с Арианой Гранде «Злая: Часть первая» (2024), сообщает Variety. Продюсером выступит Марк Платт, работавший над лентами «Блондинка в законе» (2001), «Скотт Пилигрим против всех» (2010), «Ла-Ла Ленд» (2016) и другими хитами.
«Рада рассказать моим поклонникам, что работаю над секретным проектом с Марком Платтом. Он всегда делал мои любимые фильмы», — написала сама Бритни в соцсетях.
«Женщина во мне» была продана тиражом более 2,5 миллиона экземпляров только в США. В автобиографии звезда делится многими откровениями. В том числе признается, что была беременна от Джастина Тимберлейка и сделала аборт.
Артистка намекала, что выпустит вторую часть мемуаров в 2024-м.