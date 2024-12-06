По Арктике круглый год. Атомные ледоколы стали важным преимуществом России

«За счёт возможностей ледоколов мы расширяем работу на востоке Севморпути. Если раньше в восточном секторе работали только с июля по декабрь (по ледовым условиям), то сейчас это уже июнь — январь точно, — рассказал “АиФ” капитан ледокола “Арктика” Александр Скрябин. — Во многом это зависит от количества ледоколов. Если работают два ледокола в паре, мы можем тактику менять, мы более универсальны. Поэтому, когда меня спрашивают, как расширить навигацию, я всегда отвечаю: только за счёт одного — за счёт увеличения количества ледоколов».