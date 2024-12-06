По Арктике круглый год. Атомные ледоколы стали важным преимуществом России

«Ленин», ставший музеем
На территории морского вокзала Мурманска пришвартован первый в мире атомный ледокол, с которого и началась история нашего ледокольного атомного флота. Сейчас на его борту работает арктический выставочный центр «Атомный ледокол “Ленин” — визитная карточка Мурманской области, где ежегодно бывают десятки тысяч туристов.
Ещё до завершения проекта создания атомного оружия СССР по предложению академика Курчатова наши учёные начали исследования и разработки по использованию атомной энергии в мирных целях. Ещё до того, как 26 июня 1954 года пар пошёл на турбину первой в мире Обнинской АЭС, началась разработка арктического ледокола с ядерной энергетической установкой.
Ледокол предназначался «для проводки в ледовых условиях Арктики по высокоширотным трассам и по Северному морскому пути транспортных судов, а также для экспедиционного плавания в Арктике». 3 декабря 1959 года на нём подняли государственный флаг, этот день и отмечается теперь как день основания атомного ледокольного флота нашей страны. 3 декабря этого года в Мурманске отмечали его 65-летие.
На борту ледокола «Ленин» презентовали книгу историка флота Владимира Блинова «Полярные капитаны». Это художественно-документальный сборник, в который вошли дневниковые записи и размышления известных капитанов, а также литературные произведения писателей и моряков. Он издан при поддержке «Атомфлота» — предприятия госкорпорации «Росатом».
Второе рождение
С недавних пор наш атомный ледокольный флот переживает второе рождение. С 2020 года работает в Арктике работает новая «Арктика» (одноимённый советский ледокол выведен из эксплуатации в 2011 году). Это головное судно проекта 22220 с ядерной установкой РИТМ-200, разработанной в нижегородском предприятии «Росатома» ОКБМ Африкантов. Далее были сданы «Сибирь» в 2021 году и «Урал» — в 2022-м.
6 ноября этого года на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге спущен на воду ещё один ледокол этой серии — «Чукотка». Команду на спуск по видеосвязи дал президент России Владимир Путин.
Это самые мощные ледоколы, легко ломающие трёхметровый лёд и образующие каналы шириной до 37 метров. При этом они универсальные, то есть могут работать не только на больших глубинах, но и в устьях северных рек. Так, уже не раз эти суда заходили на малые глубины в направлении нефтеналивного терминала «Ворота Арктики», а также в Енисейский залив.
«За счёт возможностей ледоколов мы расширяем работу на востоке Севморпути. Если раньше в восточном секторе работали только с июля по декабрь (по ледовым условиям), то сейчас это уже июнь — январь точно, — рассказал “АиФ” капитан ледокола “Арктика” Александр Скрябин. — Во многом это зависит от количества ледоколов. Если работают два ледокола в паре, мы можем тактику менять, мы более универсальны. Поэтому, когда меня спрашивают, как расширить навигацию, я всегда отвечаю: только за счёт одного — за счёт увеличения количества ледоколов».
Ломая льды, идём вперёд
Очевидно, что увеличение количества делает своё дело. «Грузоперевозки по Северному морскому пути уже превысили показатели советского периода и будут расти дальше», — сказал президент несколько дней назад на форуме «Россия зовет!».
«Введены в строй уже 3 новых атомных ледокола, совсем скоро в состав флота войдёт атомоход “Якутия”. Продолжается строительство ещё 4 судов, в том числе сверхмощного ледокола “Россия”, — отметил в своём приветствии коллективу “Атомфлота” по случаю юбилея генеральный директор госкорпорации “Росатом” Алексей Лихачёв. — Но самое главное, что составляет гордость “Атомфлота”, — его команда, отважные моряки-полярники, ежедневно покоряющие Арктику. Людей с таким знанием и опытом больше нет ни в одной стране мира».
Это прекрасный год, когда мы чётко говорим о том, что состоялся переход ледоколов прошлого поколения к ледоколам 22220 совершенно нового поколения. Востребованность в наших услугах есть. И самое важное есть чёткая поддержка наших партнёров. Когда ты понимаешь и видишь значимость наших услуг, их востребованность — поднимается настроение и уверенность моряков в завтрашнем дне.
С 2018 года «Росатом» стал инфраструктурным оператором Северного морского пути, который к 2030 году должен стать круглогодичной транспортной артерией, связывающей Европу, Россию и Азиатско-Тихоокеанский регион. Сейчас разрабатывается федеральный проект по развитию водного транспортного коридора от Санкт-Петербурга и Калининграда до Владивостока.
Ломая, давя льды, обеспечивая проводку важнейших грузов, ставя новые рекорды на Севморпути, наша страна не просто поддерживает то, что создано ранее, а активно идёт вперёд, убеждён губернатор Мурманской области Андрей Чибис. И в регионе, по его словам, гордятся тем, что порт приписки всех российских ледоколов — Мурманск.