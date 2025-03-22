По 254 рубля с носа. Во что нам обходится беспечность в лесах

— Число опасных погодных явлений в России удвоилось за последние 25 лет, подсчитали в Росгидромете. В их число входят засухи, экстремально высокая температура, длительные периоды жары и сильного ветра — все они создают условия для развития и распространения лесных пожаров. В этом году к ним уже добавились малоснежная зима — после нее в почве осталось намного меньше влаги, чем обычно, — и ранний приход тепла. Ситуация и так непростая, а тут добавляется еще и наша беспечность: от 70% до 90% природных пожаров возникают по вине человека, прямой — бросил непотушенный окурок, например, или косвенной — выехал на природу на неисправной машине, у который из глушителя летят искры. И одно, и другие в таких условиях практически гарантирует возгорание, которое будут долго и старательно за большие деньги тушить спасатели МЧС и бойцы лесопожарных формирований. Хотя все, казалось бы, было так просто не допустить: затушить сигарету или проверить машину перед поездкой.