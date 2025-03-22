По 254 рубля с носа. Во что нам обходится беспечность в лесах

На борьбу с лесными пожарами федеральный бюджет в этом году выделил 19,7 млрд руб. (на 5,3 млрд больше, чем в прошлом) и еще 17,4 млрд руб. (+2,2 млрд рублей) предоставили бюджеты регионов России, сообщил на заседании общественного совета при Рослесхозе начальник управления охраны лесов от пожаров этого ведомств Евгений Писаревский.
Получается, каждый из 146 млн россиян внес в фонд тушения лесных пожаров по 254 рубля. Что надо сделать, чтобы эти деньги не были потрачены попусту, aif.ru рассказала глава общественного совета при Рослесхозе Марина Мишункина:
— Число опасных погодных явлений в России удвоилось за последние 25 лет, подсчитали в Росгидромете. В их число входят засухи, экстремально высокая температура, длительные периоды жары и сильного ветра — все они создают условия для развития и распространения лесных пожаров. В этом году к ним уже добавились малоснежная зима — после нее в почве осталось намного меньше влаги, чем обычно, — и ранний приход тепла. Ситуация и так непростая, а тут добавляется еще и наша беспечность: от 70% до 90% природных пожаров возникают по вине человека, прямой — бросил непотушенный окурок, например, или косвенной — выехал на природу на неисправной машине, у который из глушителя летят искры. И одно, и другие в таких условиях практически гарантирует возгорание, которое будут долго и старательно за большие деньги тушить спасатели МЧС и бойцы лесопожарных формирований. Хотя все, казалось бы, было так просто не допустить: затушить сигарету или проверить машину перед поездкой.
Однако все прошлые годы происходил кратный рост финансовых затрат, связанных с тушением лесных пожаров, а инвестиции в профилактику были ничтожно малы или практически отсутствовали.
Профилактика — понятие широкое. Это не только примелькавшиеся всемплакаты «Зажег? Потуши!» или «Береги лес от огня». Есть и открытые уроки в школах, и встречи с населением. Только толку от них почему-то оказывается не так много как хотелось бы. Все равно по весне начинают жечь сухую траву, огонь перекидывается на леса, пожирает деревни, а небо в городах затягивает черный удушливый дым распространяющегося порой где-то в соне-другой километров низового лесного пожара.
Есть и другая профилактика — своевременные санитарные рубки участков леса, пораженных вредителями. Рядом с подмосковной Кубинкой есть лес, который много лет назад начал губить жук короед-типограф. Участок на площади 10 га вырубили в середине 2010-х, посадили там молодые сосенки. Вредителя это не остановило, он продолжил захватывать все новые площади. В результате получился бурелом с сухостоем — самое лакомое топливо для лесного пожара. Вспыхнет за секунду так, что мало никому не покажется. К этому лесу примыкают три СНТ и военный аэродром. Любая случайная искра или грозовая молния — бедствие гарантировано.
Об этом знают все местные дачники, знают лесничие и местные власти, а сделать ничего не получается: технику для тушения пожаров и ухода за лесами по завершившемуся национальному проекту «Экология» закупили, а людей, которые придут и заготовят всю эту пропащую древесину, тем самым проведут профилактику большой беды, не хватает. И сколько еще таких мест по России — Бог весть.
Лесной пожар под Рязанью 2022 года тоже прошел по старым горельникам, которые не были расчищены от лежащих на земле стволов. Удушливый дым окутал половину Центральной России, добрался до столицы. Тушение заняло почти две недели.
Чтобы мы с вами, как сознательные и ответственные люди, соблюдали элементарные правила безопасности, не оставляли огонь без присмотра и тушили все, что развели сами.
А специалисты лесных дел — круглосуточно дежурили, следили за обстановкой, разъясняли всем и каждому простые истины. Если же где-то что-то все равно загорится, с максимальной скоростью выезжали на место и устраняли возгорание. Ведь чем быстрее приступить к тушению, тем меньше будет площадь, охваченная огнем, и проще ликвидировать пожар.
И, пожалуйста, не надо жечь сухую траву. Ученые доказали: почве от этого кроме вреда — никакой пользы. Зато каждый год от этих палов занимаются большие пожары, которые потом приходится долго и старательно тушить. За спичку, брошенную одним человеком, платит вся страна. Так быть не должно.