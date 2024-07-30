PNAS: с возрастом лицо человека меняется, чтобы соответствовать имени и ожиданиям общества

Если вам когда-либо казалось, что все люди с одинаковым именем чем-то похожи — возможно, вам не казалось. Участники нового исследования и компьютерная программа машинного обучения подтвердили ваши подозрения: имя действительно может формировать внешность человека. Эксперименты ученых из Университета Райхмана и Еврейского университета Иерусалима (Израиль) показали, что эволюция лиц происходит в соответствии с именами по мере взросления, поэтому у детей такое сходство еще не проявляется. Результаты опубликованы в PNAS.