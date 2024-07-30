PNAS: с возрастом лицо человека меняется, чтобы соответствовать имени и ожиданиям общества

Если вам когда-либо казалось, что все люди с одинаковым именем чем-то похожи — возможно, вам не казалось. Участники нового исследования и компьютерная программа машинного обучения подтвердили ваши подозрения: имя действительно может формировать внешность человека. Эксперименты ученых из Университета Райхмана и Еврейского университета Иерусалима (Израиль) показали, что эволюция лиц происходит в соответствии с именами по мере взросления, поэтому у детей такое сходство еще не проявляется. Результаты опубликованы в PNAS.
Предыдущие исследования продемонстрировали, что внешний вид людей может указывать на их имя. Но оставались неизвестными истоки этого явления: родители подбирают подходящие имена на основе врожденных черт лица ребенка или же черты лица со временем «подстраиваются» под имя. В новой работе эксперты прояснили этот вопрос, используя как людей-участников, так и нейронную сеть с алгоритмом машинного обучения.
Команда провела несколько экспериментов, в которых дети 9−10 лет и взрослые должны были сопоставлять лица людей с именами. Все оценивающие участники правильно подбирали имена к взрослым лицам — результаты значительно превышали уровень простой случайности. А вот угадывать имена для детски лиц у добровольцев зачастую не получалось.
Ту же закономерность показала нейросеть. Ученые предоставили программе большую базу данных изображений человеческих лиц: взрослых, детских и искусственно состаренных детских лиц. Среди них были группы людей с одинаковыми именами. А также выборку имен. Алгоритм распознал всех тёзок среди взрослых как значительно похожих друг на друга по чертам лица. Но не обнаружил сходства между детьми с одинаковыми именами.
Более того, он не нашел ассоциаций между искусственно созданными изображениями взрослых. Они были смоделированы путем цифровой трансформации из лиц детей, чтобы показать, как дети будут выглядеть во взрослом возрасте — но программа просто состарила врожденные черты лица, не учитывая социальных факторов. Последний результат подтвердил гипотезу ученых о том, что причиной всему именно социальный аспект в процессе развития человека.
«Наше исследование подчеркивает более широкое значение этого удивительного эффекта — глубокого воздействия социальных ожиданий. Социальное структурирование действительно существует — это до сих пор было практически невозможно проверить эмпирически. И оно настолько сильно, что может влиять на внешность человека», — отметл доктор Йонат Цвебнер (Школа бизнеса Арисон, Университет Райхмана).
Авторы пришли к выводу, что люди в течение длительного периода времени меняются внешне, чтобы больше соответствовать социальным стереотипам в отношении своего имени. Это можно назвать эффектом «самоисполняющегося пророчества» или социальных ожиданий. Например, имя может быть связано с известной фигурой или с библейским контекстом, который знают большинство в обществе.
По мнению экспертов, результаты означают, что личностные факторы более значимые, чем имя — пол, этническая принадлежность и другие — тем более должны влиять на то, какими мы вырастаем.