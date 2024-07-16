Пляжное удовольствие. Врачи пояснили, можно ли делать пилинг рыбками

«Если есть небольшие ранки, раневые поверхности, этот стафилококк заселяется там и может развиваться воспаление. Кожа, которую рыбки едят — верхний слой эпидермиса. Но если есть ранка, то это уже более глубокие слои кожи. Разовьется воспаление, волдырь и т. д. », — рассказал Продеус.