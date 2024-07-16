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Пляжное удовольствие. Врачи пояснили, можно ли делать пилинг рыбками

Аквариумы и объявление «Пилинг рыбками» сегодня можно встретить на многих пляжах. Однако врачи отмечают, что такая услуга безопасна далеко не всегда.

Источник: РИА "Новости"

Процедуру пилинга рыбками относят к категории спа. Их задача — съесть чешуйки верхнего слоя кожи — эпидермиса. Когда таким рыбкам не хватает еды, они съедают все подряд.

«К сожалению, те аквариумы, где живут рыбки, и сами рыбки могут быть источником инфекции. Основной инфекционный агент — золотистый стафилококк», — пояснил иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!».

После процедуры из-за такой бактерии может развиться инфекция.

«Если есть небольшие ранки, раневые поверхности, этот стафилококк заселяется там и может развиваться воспаление. Кожа, которую рыбки едят — верхний слой эпидермиса. Но если есть ранка, то это уже более глубокие слои кожи. Разовьется воспаление, волдырь и т. д.», — рассказал Продеус.

Кроме того, стоит понимать, что рыбки нестерильны, сам аквариум нестерилен. Вода, если она не кипяченая — это рассадник инфекции.

Важно после процедуры, если вы на нее решились, промыть кожу. Также не надо ходить на такую процедуру после педикюра, когда раневая поверхность точно есть.