Пляжное удовольствие. Врачи пояснили, можно ли делать пилинг рыбками

Процедуру пилинга рыбками относят к категории спа. Их задача — съесть чешуйки верхнего слоя кожи — эпидермиса. Когда таким рыбкам не хватает еды, они съедают все подряд.
«К сожалению, те аквариумы, где живут рыбки, и сами рыбки могут быть источником инфекции. Основной инфекционный агент — золотистый стафилококк», — пояснил иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!».
После процедуры из-за такой бактерии может развиться инфекция.
«Если есть небольшие ранки, раневые поверхности, этот стафилококк заселяется там и может развиваться воспаление. Кожа, которую рыбки едят — верхний слой эпидермиса. Но если есть ранка, то это уже более глубокие слои кожи. Разовьется воспаление, волдырь
Кроме того, стоит понимать, что рыбки нестерильны, сам аквариум нестерилен. Вода, если она не кипяченая — это рассадник инфекции.
Важно после процедуры, если вы на нее решились, промыть кожу. Также не надо ходить на такую процедуру после педикюра, когда раневая поверхность точно есть.