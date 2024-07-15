Пляжи переполнены. Куда этим летом чаще всего едут российские отпускники

Сезон отпусков в разгаре, и те, кто ещё не определился с отдыхом, вглядываются в карту и пересчитывают семейную заначку. Куда махнуть и сколько это будет стоить? И не придётся ли вообще коротать отпуск дома или на даче?
Об особенностях летнего отдыха-2024 aif.ru поговорил с исполнительным директором Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майей Ломидзе.
Море зовёт
Виталий Цепляев, aif.ru: — Майя Арчиловна, куда в этом году чаще всего едут россияне? Из тех, кто вообще куда-то едет.
Майя Ломидзе: — Едут на море. Основной поток летом направляется, конечно, на наше Черноморское побережье. И тут бессменный лидер — Краснодарский край. Причем туроператоры говорят, что невероятно вырос спрос на Анапу. В целом по региону прирост турпотока по сравнению с прошлым летом превысил 10%.
Карелия, Мурманск, Алтай, курорты Северного Кавказа также пользуются популярностью, и на всех перечисленных направлениях есть увеличение количества туристов. Заметнее всего прибавка турпотока в Москве (более чем на 50%) и Санкт-Петербурге (на 20%).
— Я неслучайно сделал оговорку в предыдущем вопросе. По данным ВЦИОМ, 81% опрошенных планировали провести отпуск этим летом дома или на даче — в 2019 году таких было 70%. Число тех, кто собирается на отдых в дальнее зарубежье, за 5 лет сократилось более чем вдвое, с 10% до 4%. Количество желающих отдохнуть в Крыму упало с 6% до 4%, но тут причины понятны. Зато прибавилось желающих отдохнуть на Черноморском побережье Кавказа (11% против 9% в 2019-м) и в других регионах (14% против 9%). Что получается — отдых за границей стал не по карману, поэтому одни проводят отпуск на даче, а другие открывают для себя новые уголки родной страны?
— Ситуация с зарубежными направлениями не особо влияет на внутренние потоки. И если говорить о стоимости отдыха, особенно не в бюджетном сегменте, то цены на туры у нас и, к примеру, в Турции сопоставимы. Что касается тех, кто предпочитает никуда не ехать или как максимум поехать на дачу, то их всегда было больше, чем тех, кто «попробовал на вкус» поездки хотя бы в соседний город, в ближайший регион и стал получать от этого удовольствие. Мы надеемся, что путешествие станет частью образа жизни бОльшего количества наших граждан, чем сейчас.
— Вы упомянули рост турпотока в Краснодарский край. Знакомые рассказали, что в Сочи люди на пляже даже стоя загорают, потому что лечь сложно, народу битком. И страждущим предлагают за 1000 рублей услугу — занять местечко с утра пораньше…
— Предприимчивые товарищи есть везде, на всех курортах. Действительно, туристов много. Но как я уже говорила, это неудивительно — больше 17 млн поездок в год приходится только на один Краснодарский край из примерно 80 млн, совершенных по всей стране. Отсюда и переполненные пляжи. Но мы видим, что всё больше становится тех, кто отправляется на отдых не в разгар сезона, в июле-августе, а либо в самом начале — в первой декаде июня, либо в конце — во второй половине сентября или даже в октябре.
Недовольных меньше
— Наши читатели жалуются и на дикие цены в домах отдыха, и на поезда без кондиционеров — и это при такой-то жаре. При том, что билеты на популярные направления раскупают как горячие пирожки. Есть ощущение, что все, кто зарабатывает на туристах, готовы их раздеть до нитки, но о сервисе особо не думают: мол, а куда вы денетесь… Вам тоже — Туризм так устроен, что всегда есть те, кто недоволен. И их голос больше слышно, чем голос тех, кто получает удовольствие, несмотря ни на что. Наши эксперты отмечают, что в целом по сравнению, например, с 2018-м или 2019 годом уровень сервиса вырос. И нареканий стало меньше.
— Вообще формулировка — «зарабатывают на туристах» — мне кажется не совсем корректной. Не хочется говорить банальности вроде того, что туризм — это огромная индустрия, что это не социальная служба, а сотни и тысячи коммерческих компаний, которые оказывают услуги отдыхающим. И естественно, что, когда возникает высокий спрос и когда для региона туризм — ключевая отрасль экономики, все выстраивается так, чтобы турист оставил на курорте как много больше денег. Это совершенно нормально.
— Да, но и нас, путешественников, можно понять — хочется всё-таки, чтобы отдых не разносил семейный бюджет в пух и прах. И в этом плане многих расстроила отмена программы туристического кешбэка. Не стоило бы ее вернуть, как вам кажется?
— Кешбэк был необходим в пандемию и сразу после нее, потому что люди не ездили, спрос надо было стимулировать. Сейчас в этом нет необходимости, спрос и так растет. Сейчас надо стимулировать и развивать предложение — чтобы людям было, где остановиться, что посмотреть, развлечь детей
— Лично для меня неприятным сюрпризом стало сворачивание программы субсидированных перелетов в Калининград — теперь они доступны только местным жителям. В прошлом году билеты нам как многодетной семье обошлись в 38 тысяч, а теперь пришлось бы выложить за них почти на 100 тысяч больше, и от поездки мы отказались. Уже не нужно привлекать туристов в этот регион, ему и так хватает?
— Нет ни одного региона, где был бы достигнут среднегодовой предел по количеству принимаемых туристов. И Калининград не исключение. Но на пике сезона почти везде аншлаг. А как мы с вами уже говорили, высокий спрос всегда влияет на стоимость.
Нужен берег турецкий
— Цены кусаются и на отдых в Турции. С одной стороны, отдать 300, 400, а то и 500 тысяч за 7−10 дней на берегу Средиземного моря мало кто может себе позволить. С другой, Турция остается № 1 среди заграничных направлений. Парадокс?
— Нет. Слишком велик отрыв Турции по количеству российских туристов, все остальные популярные направления в рейтинге предпочтений наших путешественников от неё сильно отстают. Ожидается, что Турция за это лето примет около 3 млн туристов из РФ, тогда как Египет и ОАЭ — около 300 тысяч, Таиланд — более 250 тысяч. Что касается цены, то 300−500 тысяч рублей — это всё же стоимость тура на двоих на 7 — 10 дней в июле, с размещением в дорогих 5-звездочных отелях. Многие отели уровня 3−4 звезды в Турции отели не стали в разгар сезона, как обычно, поднимать цены, потому что во второй половине мая — в июне спрос стал снижаться. И сейчас в них можно приобрести 10-дневный тур за 150−170 тысяч на двоих.
— Как на отрасли скажется планируемое введение туристического налога, с его повышением к 2029 году с 1% до 5%? Некоторые эксперты предрекают чуть ли не сворачивание турпотока.
— Законопроект уже утвердили в 3-м чтении, и новый налог, конечно, вызывает вопросы. Преимущество одно — он не создаст организационного дискомфорта туристам, как уплата курортного сбора, на смену которому этот налог приходит. Но, в отличие от курортного сбора, налог будет взиматься независимо от загрузки отеля. То есть даже в размере 1% — это довольно существенная дополнительная нагрузка для объектов размещения. А при ставке 5% он может оставить многие отели за рамками рентабельности и лишит их возможности обновлять номерной фонд и инфраструктуру. Но для того, чтобы оценить, как новый налог повлияет на ситуацию, надо сначала понять — кто из муниципалитетов его введет. Это же не федеральный, а региональный налог, его применение по сути отдается на усмотрение местных властей. Посмотрим, как они будут пользоваться этим инструментом.