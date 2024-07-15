Пляжи переполнены. Куда этим летом чаще всего едут российские отпускники

— Наши читатели жалуются и на дикие цены в домах отдыха, и на поезда без кондиционеров — и это при такой-то жаре. При том, что билеты на популярные направления раскупают как горячие пирожки. Есть ощущение, что все, кто зарабатывает на туристах, готовы их раздеть до нитки, но о сервисе особо не думают: мол, а куда вы денетесь… Вам тоже — Туризм так устроен, что всегда есть те, кто недоволен. И их голос больше слышно, чем голос тех, кто получает удовольствие, несмотря ни на что. Наши эксперты отмечают, что в целом по сравнению, например, с 2018-м или 2019 годом уровень сервиса вырос. И нареканий стало меньше.