Пляж в Калифорнии заполонили морские львы

Неожиданное событие произошло на пляже в калифорнийском городе Монтерей: его захватили морские львы, или ушастые тюлени. Львы отлично себя чувствуют, отдыхают на песке и купаются в воде. Сами по себе они — обычные гости для этих мест, но жители утверждают, что в таком количестве они не появлялись здесь никогда.