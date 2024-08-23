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Пляж в Калифорнии заполонили морские львы

Пляж закрыли для посетителей, но люди стекаются полюбоваться удивительным зрелищем.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail

Неожиданное событие произошло на пляже в калифорнийском городе Монтерей: его захватили морские львы, или ушастые тюлени. Львы отлично себя чувствуют, отдыхают на песке и купаются в воде. Сами по себе они — обычные гости для этих мест, но жители утверждают, что в таком количестве они не появлялись здесь никогда.

Лиза Утталь, морской биолог из Национального морского заповедника Монтерей-Бей, рассказала Reuters, что причины, по которым львы решили оккупировать пляж Сан Карлос, пока не ясны — возможно, в прибрежных водах просто много разнообразной пищи. Она также отметила, что почти все морские львы на пляже — самцы.

Пляжную территорию огородили лентами, и людей туда не пускают — хотя прохожие все равно останавливаются посмотреть на необычное событие и делают фотографии. Специалисты предполагают, что животные останутся на пляже на 3−4 недели, после чего выберут новое место для стоянки.

Федеральный закон США по защите морских животных, принятый в 1972 году, запрещает вмешиваться в их образ жизни, поэтому выгонять их или даже приближаться к морским львам вплотную будет преступлением. Все, что остается местным жителям — смотреть на необычное зрелище издалека, а для отдыха и купания выбирать другой пляж (к счастью, в Калифорнии их полно).

Недавно рассказывали о еще одном необычном морском животном: мексиканка засняла морского зайца на видео.