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Пляж в Италии, погребенный после извержения Везувия, вновь открыт

Где сошлись пламя и море: туристы и жители Италии могут прогуляться по набережной древнеримского пляжа, прежде разрушенного из-за извержения вулкана Везувий.

Источник: Marco Cantile

Древнеримский пляж в археологическом парке Геркуланум, погребенный в результате извержения вулкана Везувий в 79 году н.э., вновь открыт для посещения. Археологи утверждают, что это место — одно из самых уникальных в мире, так как здесь можно вживую увидеть «следы» лавы, полностью накрывшей поселения за несколько часов.

Геркуланум — древнеримский город в регионе Кампания, разрушенный после извержения вулкана Везувий наряду с Помпеями. Первые археологические раскопки на его территории прошли только в 1980-х и 90-х годах. Тогда в лодочных сараях были найдены скелеты более 300 человек, укрывшихся от бушующей стихии. По мнению экспертов, жителей Геркуланума и Помпей должна была спасти эскадра римского флотоводца Плиния Старшего. Предполагается, что именно из-за этого они укрылись вблизи береговой линии.

Среди других археологических находок города были органические вещества из фруктов и хлеба, а также деревянная мебель и сотни обугленных свитков папируса. В апреле исследователи заявили, что им удалось расшифровать один из них, где говорилось про последние часы философа и основателя платонической школы мысли — Платона.

Ранее стали известны судьбы римлян, сумевших пережить извержение Везувия. Подробнее — читайте в этой статье.

Кристина Корчанова