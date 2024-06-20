Пляж в Италии, погребенный после извержения Везувия, вновь открыт

Древнеримский пляж в археологическом парке Геркуланум, погребенный в результате извержения вулкана Везувий в 79 году н.э., вновь открыт для посещения. Археологи утверждают, что это место — одно из самых уникальных в мире, так как здесь можно вживую увидеть «следы» лавы, полностью накрывшей поселения за несколько часов.
Геркуланум — древнеримский город в регионе Кампания, разрушенный после извержения вулкана Везувий наряду с Помпеями. Первые археологические раскопки на его территории прошли только в 1980-х и 90-х годах. Тогда в лодочных сараях были найдены скелеты более 300 человек, укрывшихся от бушующей стихии. По мнению экспертов, жителей Геркуланума и Помпей должна была спасти эскадра римского флотоводца Плиния Старшего. Предполагается, что именно из-за этого они укрылись вблизи береговой линии.
Среди других археологических находок города были органические вещества из фруктов и хлеба, а также деревянная мебель и сотни обугленных свитков папируса. В апреле исследователи заявили, что им удалось расшифровать один из них, где говорилось про последние часы философа и основателя платонической школы мысли — Платона.
Ранее стали известны судьбы римлян, сумевших пережить извержение Везувия. Подробнее — читайте в этой статье.
Кристина Корчанова