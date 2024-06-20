Пляж в Италии, погребенный после извержения Везувия, вновь открыт

Геркуланум — древнеримский город в регионе Кампания, разрушенный после извержения вулкана Везувий наряду с Помпеями. Первые археологические раскопки на его территории прошли только в 1980-х и 90-х годах. Тогда в лодочных сараях были найдены скелеты более 300 человек, укрывшихся от бушующей стихии. По мнению экспертов, жителей Геркуланума и Помпей должна была спасти эскадра римского флотоводца Плиния Старшего. Предполагается, что именно из-за этого они укрылись вблизи береговой линии.