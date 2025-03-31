Пляж Клеопатры. Какие направления для туризма скоро откроют в Египте

«Прямых рейсов в Александрию или соседний Эль-Аламейн из России пока нет, однако здесь открываются новые отели и курорты, предлагающие отличный пляжный отдых, — сообщила Герман. — Кроме того, на северном побережье Египта есть на что посмотреть. В Александрии, одном из старейших городов страны, можно посетить исторические достопримечательности — например, цитадель Кайт-Бей, Новую Александрийскую библиотеку, археологический музей. Недельный отдых на двоих в отеле с 3−4 звездами по системе “все включено” стоит от 110 тыс. руб. А Мерса-Матрух, расположенная западнее, предлагает увидеть живописные природные памятники — пляж Аджиба, пляж и бухту Клеопатры. Здесь за недельный отдых в отелях средней категории с питанием за двоих придется отдать от 117 тыс. руб.».