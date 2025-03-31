Пляж Клеопатры. Какие направления для туризма скоро откроют в Египте

Прямых рейсов на северное побережье Египта пока нет, однако интерес к курортам Средиземноморья растет с каждым годом, рассказала aif.ru турагент Светлана Герман. За недельный отдых на двоих по системе «все включено» в отеле на 3−4 звезды в Александрии или Мерсе-Матрух придется отдать от 110 тыс. руб.
Ранее посол Египта в РФ Назих эль Наггари сообщил, что египетские власти работают над открытием для путешественников из России новых курортов на побережье Средиземного моря. Он отметил, что российские туроператоры тоже проявляют интерес к этому направлению.
«Прямых рейсов в Александрию или соседний Эль-Аламейн из России пока нет, однако здесь открываются новые отели и курорты, предлагающие отличный пляжный отдых, — сообщила Герман. — Кроме того, на северном побережье Египта есть на что посмотреть. В Александрии, одном из старейших городов страны, можно посетить исторические достопримечательности — например, цитадель Кайт-Бей, Новую Александрийскую библиотеку, археологический музей. Недельный отдых на двоих в отеле с 3−4 звездами по системе “все включено” стоит от 110 тыс. руб. А Мерса-Матрух, расположенная западнее, предлагает увидеть живописные природные памятники — пляж Аджиба, пляж и бухту Клеопатры. Здесь за недельный отдых в отелях средней категории с питанием за двоих придется отдать от 117 тыс. руб.».
Кроме того, отдыхая на северном побережье, проще поехать к основным достопримечательностям страны — пирамидам Гизы, где в июне откроется Большой Египетский музей, оазису Сива. По словам эксперта, лучшее время для отдыха на средиземноморских курортах Египта — сентябрь-ноябрь и апрель-май. В эти периоды погода на море комфортная — 25−30 градусов, а туристов, как правило, меньше, чем в летний сезон. Добраться до Александрии можно на поезде, автомобиле или самолете из Каира.
«Самыми популярными курортами Египта остаются Шарм-эль-Шейх и Хургада, — добавляет эксперт. — На Красное море приезжают заниматься дайвингом, кататься на яхтах и лодках со стеклянным дном. В Шарм-эль-Шейхе недельный отдых вдвоем в трех- или четырехзвездочном отеле с питанием стоит от 78 тыс. руб., а в Хургаде, самом посещаемом курорте, за неделю проживания в пятизвездочном отеле “все включено” придется выложить от 83 тыс. руб. за двоих. Здесь климат более благоприятный, а влажность невысокая, поэтому это направление подойдет тем, кто плохо переносит жару».