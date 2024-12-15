Пляшущие мутанты. Эксперт рассказал, опасны ли зимние комары

«Активность чаще всего приходится на раннюю весну, осень и зиму. Чаще всего их можно встретить в течение последнего сезона в плюсовые температуры на снегу или возле укрытий — в пещерах, дуплах деревьев и трещинах в почве. Личинки хионидов развиваются в местах с высокой влажностью — почве, прелых листьях, гниющих растительных остатках, — отметил эксперт. — Насекомые встречаются преимущественно в умеренном и холодном климате: в Европе, Азии и Северной Америке. Они обитают в лесах, горах и других местах с достаточным количеством органических остатков».