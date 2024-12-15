Пляшущие мутанты. Эксперт рассказал, опасны ли зимние комары

Важная часть экосистемы
«Зимние комары (хиониды) абсолютно безопасны для человека. В отличие от привычных комаров, они не кусаются и не пьют кровь, так как у них отсутствует колюще-сосущий ротовой аппарат. Также они не переносят заболеваний и инфекций», — пояснил эксперт.
Они ведут безобидный образ жизни, питаясь разлагающейся органикой и грибками, отметил он.
«Зимние комары играют важную роль в экосистемах: личинки способствуют разложению органики и почвообразованию, а взрослые особи являются пищей для зимующих птиц и пауков», — подчеркнул Никита Савельев.
«Они активны при температурах от 0 до +5 °C. Хорошо переносят мороз благодаря особым физиологическим механизмам, включая антифризы в организме, которые препятствуют замерзанию жидкостей», — уточнил он.
Где увидеть
Кандидат биологических наук отмечает, что хиониды похожи на обычных комаров. Длина их тела составляет около 5−10 мм. У них длинные и тонкие ноги, а также вытянутое тело серого или коричневого цвета.
«Активность чаще всего приходится на раннюю весну, осень и зиму. Чаще всего их можно встретить в течение последнего сезона в плюсовые температуры на снегу или возле укрытий — в пещерах, дуплах деревьев и трещинах в почве. Личинки хионидов развиваются в местах с высокой влажностью — почве, прелых листьях, гниющих растительных остатках, — отметил эксперт. — Насекомые встречаются преимущественно в умеренном и холодном климате: в Европе, Азии и Северной Америке. Они обитают в лесах, горах и других местах с достаточным количеством органических остатков».
Кандидат биологических наук подчеркивает, что часто зимних комаров можно увидеть «приплясывающими» на поверхности снега. По его словам, это связано с их реакцией на свет и тепло — они выходят из укрытий при тёплой зимней погоде.
«Хиониды — удивительные и необычные насекомые, которые демонстрируют то, что жизнь активна даже в самые холодные времена года. Бояться их не стоит», — заключил Никита Савельев.