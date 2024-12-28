«Пловец» и «плавец»: как правильно пишется слово

Чередующиеся гласные в корне слова — тема, которая встречается в заданиях на ОГЭ и ЕГЭ. В 9-м классе предлагается выбрать варианты ответов, в которых дано правильное написание выделенного слова. А на экзамене в 11-м классе нужно найти пункты, где во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Без знания правил чередования гласных эти задания становятся невыполнимыми.