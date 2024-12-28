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«Пловец» и «плавец»: как правильно пишется слово

Слово «пловец» часто становится причиной орфографических ошибок. Многие интуитивно пишут «плавец», проверяя его словом «плавание». Но это неверно!

Девочка учится писать слово «пловец».
Источник: Freepik

В большинстве случаев определить написание безударной гласной в корне слова не составляет труда. Для этого достаточно поставить ее под ударение: «холОдный» — «хОлод», «небЕсный» — «нЕбо». Однако, когда речь заходит о существительном «пловец», это правило не работает, и написание «плавец» считается неправильным. Какой вариант будет верным и почему — расскажем в этой статье.

Как писать слово по правилам русского языка: «пловец» или «плавец»

В русском языке есть корни с чередующимися гласными, написание которых зависит от различных условий — ударения, последующей согласной или значения слова. Вот несколько примеров, знакомых нам еще со школы:

  • -гар-/-гор-

Под ударением пишется А, без ударения — О.

Примеры: «загАр» — «загорЕть», «угорЕть».

  • -зар-/-зор-

Под ударением пишется О, без ударения — А.

Примеры: «зарЯ» — «зОрька», «озарИть».

  • -лаг-/-лож-

Перед согласной Г пишется А, перед согласной Ж — О.

Примеры: «класть» — «положить», «залог» — «приложение».

  • -раст-/-ращ-/-рос-

Перед согласными С, Щ пишется А, перед согласной С — О.

Примеры: «расти» — «выращивать», «подросток» — «поросль».

Исключения: «росток», «Ростов», «ростовщик», «Ростислав».

Вернемся к нашему случаю. В слове «пловец» правописание гласных А и О в корне -плав-/-плов- определяет ударение:

  • В безударной позиции пишется А. Например: «поплавОк», «плавУчесть». Исключения — «пловЕц», «пловчИха».
  • Если ударение падает на гласную в корне, мы должны писать то, что слышим. Но, как правило, в большинстве случаев это тоже буква А: «плАвание», «плАвать».

Кроме корней -плав- и -плов-, в русском языке существует корень -плыв-, который употребляется в таких словах, как «заплыв», «плывун». Он не связан с чередованием А/О и образует отдельную морфологическую группу.

Примеры правильного написания слова «пловец»

Девушка читает в книге, как правильно пишется: «пловец» и «плавец».
Источник: Freepik

Чтобы развивать грамотность, рекомендуется больше читать художественную литературу. Она обогащает наш словарный запас, учит правильно строить предложения и демонстрирует верное употребление грамматики.

Вот несколько примеров употребления слова «пловец» в произведениях художественной литературы:

  • «Ваня не был лихим пловцом; но на этот раз особенною какой-то силой дышали его мышцы: он не замедлил очутиться на другом берегу Оки» (Дмитрий Григорович «Рыбаки»).
  • «Я не пловец в этом море, моего места нет в этой борьбе; я здесь не умею ступить ни шагу» (Владимир Короленко «Марусина заимка»).
  • «Течение было здесь довольно быстрое, но даже средний пловец мог бы легко с ним справиться» (Герберт Уэллс «Машина времени»).
  • «В роду, где никто не умел плавать, но гибли от воды, рождается великий пловец» (Галина Шереметева «Путешествие души»).
  • «И горе пловцу, который по несчастью или по неосторожности попадает в центр циклона» (Константин Станюкович «Вокруг света на “Коршуне”»).

Почему это слово часто пишут с ошибкой

Пловец в воде.
Источник: Freepik

В русском языке много слов, написание которых не подчиняется правилам и которые нельзя проверить. Мы это знаем. Тем не менее когда слышим существительное «пловец», то невольно пытаемся подобрать проверочное слово с ударной гласной, например «плАвать», «плАвание».

Этот порыв легко объяснить значением слова. «Большой толковый словарь русского языка» под редакцией С. Кузнецова дает два толкования существительному «пловец»:

1. человек, который умеет плавать;

2. спортсмен, который занимается плаванием.

Смысловая связь с плаванием побуждает многих людей искать проверочное слово и писать существительное «пловец» с ошибкой.

Наш эксперт Екатерина Краснова, учитель русского языка и репетитор, комментирует:

— Следует помнить, что мы не должны проверять существительное «пловец» однокоренным глаголом «плАвать». Во-первых, это слово с чередующейся гласной, а не с проверяемой. Во-вторых, это исключение. По правилу о чередовании мы должны были бы употреблять в существительном «пловец» букву А, поскольку ударение не падает на корень. Однако пишем О. Это слово просто необходимо запомнить. К другим исключениям из правила относятся существительные «пловчиха» и «плывун».

Советы эксперта

Чтобы лучше запомнить правописание существительного «пловец», можно обратиться к этимологии слова. Мы попросили Виолетту Моок, методиста по русскому языку онлайн-школы «Тетрика», рассказать об особенностях словообразования:

— Корень -плов- восходит к греческому ploio, что означает «корабль, лодка, челнок». В Древней Руси мореходов называли «пловьць» — люди, плывущие на лодке. Также стоит запомнить, что слово «пловец» образовано от глагола «плыть», а не «плавать». Дело в том, что «плыть» используется для обозначения конкретного действия (плывущий человек), а «плавать» — это более общее понятие, характеризующее умение или повторяющиеся действия. Соответственно, корень -плов- указывает на связь с глаголом «плыть» и сохраняется в производных словах: «пловчиха» — женщина, которая плывет.

Екатерина Краснова в работе с детьми использует метод ассоциаций:

— Когда мы изучаем эту тему и нужно запомнить исключения, я привожу такую ассоциацию: «Пловец и пловчиха так хорошо плавают, потому что любят плов». Такая игра слов создает яркий образ и помогает запомнить написание существительного.

Другие слова, в которых часто допускают ошибку

Девочка изучает правильное написание слова «пловец».
Источник: Freepik

Чередующиеся гласные в корне слова — тема, которая встречается в заданиях на ОГЭ и ЕГЭ. В 9-м классе предлагается выбрать варианты ответов, в которых дано правильное написание выделенного слова. А на экзамене в 11-м классе нужно найти пункты, где во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Без знания правил чередования гласных эти задания становятся невыполнимыми.

Вспомним еще несколько корней с чередующимися буквами, правописание которых вызывает затруднения не только у школьников, но и у взрослых людей с высшим образованием:

  • -мак-/-мок-

Почему мы пишем «макать», но «промокашка»? Все дело в значении слова: если глагол означает «погружать в жидкость», то мы должны писать А. В слове со значением «пропускать жидкость» нужно употреблять гласную О.

  • -равн-/-ровн-

В корне слова, означающего «делать ровным, гладким», пишется буква О, например, «выровнять». А в корне глагола со значением «равный, одинаковый» — А: «сравнить». Исключения: «поровну», «ровесник».

  • -бер-/-бир-

Если после корня стоит суффикс -а-, то в слове будем писать гласную И: «выбирать». Если после корня нет гласной А, то пишется Е: «выберешь».

Понимание правил правописания чередующихся гласных помогает нам не допускать ошибок в речи, чувствовать себя уверенно и быть более убедительными как в письменном, так и в устном общении.

Список источников

1. Кузнецов С. Большой толковый словарь русского языка. 2000.

Автор: Мария Рыжова

Эксперты:

Екатерина Краснова, учитель русского языка и репетитор

Виолетта Моок, методист по русскому языку онлайн-школы «Тетрика»