«Пловец» и «плавец»: как правильно пишется слово

В большинстве случаев определить написание безударной гласной в корне слова не составляет труда. Для этого достаточно поставить ее под ударение: «холОдный» — «хОлод», «небЕсный» — «нЕбо». Однако, когда речь заходит о существительном «пловец», это правило не работает, и написание «плавец» считается неправильным. Какой вариант будет верным и почему — расскажем в этой статье.
Как писать слово по правилам русского языка: «пловец» или «плавец»
В русском языке есть корни с чередующимися гласными, написание которых зависит от различных условий — ударения, последующей согласной или значения слова. Вот несколько примеров, знакомых нам еще со школы:
- -гар-/-гор-
Под ударением пишется А, без ударения — О.
Примеры: «загАр» — «загорЕть», «угорЕть».
- -зар-/-зор-
Под ударением пишется О, без ударения — А.
Примеры: «зарЯ» — «зОрька», «озарИть».
- -лаг-/-лож-
Перед согласной Г пишется А, перед согласной Ж — О.
Примеры: «класть» — «положить», «залог» — «приложение».
- -раст-/-ращ-/-рос-
Перед согласными С, Щ пишется А, перед согласной С — О.
Примеры: «расти» — «выращивать», «подросток» — «поросль».
Исключения: «росток», «Ростов», «ростовщик», «Ростислав».
Вернемся к нашему случаю. В слове «пловец» правописание гласных А и О в корне -плав-/-плов- определяет ударение:
- В безударной позиции пишется А. Например: «поплавОк», «плавУчесть». Исключения — «пловЕц», «пловчИха».
- Если ударение падает на гласную в корне, мы должны писать то, что слышим. Но, как правило, в большинстве случаев это тоже буква А: «плАвание», «плАвать».
Кроме корней -плав- и -плов-, в русском языке существует корень -плыв-, который употребляется в таких словах, как «заплыв», «плывун». Он не связан с чередованием А/О и образует отдельную морфологическую группу.
Примеры правильного написания слова «пловец»
Чтобы развивать грамотность, рекомендуется больше читать художественную литературу. Она обогащает наш словарный запас, учит правильно строить предложения и демонстрирует верное употребление грамматики.
Вот несколько примеров употребления слова «пловец» в произведениях художественной литературы:
- «Ваня не был лихим пловцом; но на этот раз особенною какой-то силой дышали его мышцы: он не замедлил очутиться на другом берегу Оки» (Дмитрий Григорович «Рыбаки»).
- «Я не пловец в этом море, моего места нет в этой борьбе; я здесь не умею ступить ни шагу» (Владимир Короленко «Марусина заимка»).
- «Течение было здесь довольно быстрое, но даже средний пловец мог бы легко с ним справиться» (Герберт Уэллс «Машина времени»).
- «В роду, где никто не умел плавать, но гибли от воды, рождается великий пловец» (Галина Шереметева «Путешествие души»).
- «И горе пловцу, который по несчастью или по неосторожности попадает в центр циклона» (Константин Станюкович «Вокруг света на “Коршуне”»).
Почему это слово часто пишут с ошибкой
В русском языке много слов, написание которых не подчиняется правилам и которые нельзя проверить. Мы это знаем. Тем не менее когда слышим существительное «пловец», то невольно пытаемся подобрать проверочное слово с ударной гласной, например «плАвать», «плАвание».
Этот порыв легко объяснить значением слова. «Большой толковый словарь русского языка» под редакцией С. Кузнецова дает два толкования существительному «пловец»:
1. человек, который умеет плавать;
2. спортсмен, который занимается плаванием.
Смысловая связь с плаванием побуждает многих людей искать проверочное слово и писать существительное «пловец» с ошибкой.
Наш эксперт Екатерина Краснова, учитель русского языка и репетитор, комментирует:
— Следует помнить, что мы не должны проверять существительное «пловец» однокоренным глаголом «плАвать». Во-первых, это слово с чередующейся гласной, а не с проверяемой. Во-вторых, это исключение. По правилу о чередовании мы должны были бы употреблять в существительном «пловец» букву А, поскольку ударение не падает на корень. Однако пишем О. Это слово просто необходимо запомнить. К другим исключениям из правила относятся существительные «пловчиха» и «плывун».
Советы эксперта
Чтобы лучше запомнить правописание существительного «пловец», можно обратиться к этимологии слова. Мы попросили Виолетту Моок, методиста по русскому языку онлайн-школы «Тетрика», рассказать об особенностях словообразования:
— Корень -плов- восходит к греческому ploio, что означает «корабль, лодка, челнок». В Древней Руси мореходов называли «пловьць» — люди, плывущие на лодке. Также стоит запомнить, что слово «пловец» образовано от глагола «плыть», а не «плавать». Дело в том, что «плыть» используется для обозначения конкретного действия (плывущий человек), а «плавать» — это более общее понятие, характеризующее умение или повторяющиеся действия. Соответственно, корень -плов- указывает на связь с глаголом «плыть» и сохраняется в производных словах: «пловчиха» — женщина, которая плывет.
Екатерина Краснова в работе с детьми использует метод ассоциаций:
— Когда мы изучаем эту тему и нужно запомнить исключения, я привожу такую ассоциацию: «Пловец и пловчиха так хорошо плавают, потому что любят плов». Такая игра слов создает яркий образ и помогает запомнить написание существительного.
Другие слова, в которых часто допускают ошибку
Чередующиеся гласные в корне слова — тема, которая встречается в заданиях на ОГЭ и ЕГЭ. В 9-м классе предлагается выбрать варианты ответов, в которых дано правильное написание выделенного слова. А на экзамене в 11-м классе нужно найти пункты, где во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Без знания правил чередования гласных эти задания становятся невыполнимыми.
Вспомним еще несколько корней с чередующимися буквами, правописание которых вызывает затруднения не только у школьников, но и у взрослых людей с высшим образованием:
- -мак-/-мок-
Почему мы пишем «макать», но «промокашка»? Все дело в значении слова: если глагол означает «погружать в жидкость», то мы должны писать А. В слове со значением «пропускать жидкость» нужно употреблять гласную О.
- -равн-/-ровн-
В корне слова, означающего «делать ровным, гладким», пишется буква О, например, «выровнять». А в корне глагола со значением «равный, одинаковый» — А: «сравнить». Исключения: «поровну», «ровесник».
- -бер-/-бир-
Если после корня стоит суффикс -а-, то в слове будем писать гласную И: «выбирать». Если после корня нет гласной А, то пишется Е: «выберешь».
Понимание правил правописания чередующихся гласных помогает нам не допускать ошибок в речи, чувствовать себя уверенно и быть более убедительными как в письменном, так и в устном общении.
Список источников
1. Кузнецов С. Большой толковый словарь русского языка. 2000.
Автор: Мария Рыжова
Эксперты:
Екатерина Краснова, учитель русского языка и репетитор
Виолетта Моок, методист по русскому языку онлайн-школы «Тетрика»