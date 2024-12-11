Плотный завтрак снизит риск сердечно-сосудистых болезней. Что надо есть

Качественный завтрак, который обеспечивает необходимое количество энергии и составляет примерно одну четверть суточной нормы, способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли ученые Научно-исследовательского института на базе госпиталя del Mar (Hospital del Mar Research Institute, IMIM) в Барселоне. Выводами испанские исследователи поделились в журнале Journal of Nutrition, Health and Aging.
Новая работа приняла во внимание два фактора. Во-первых, потребление энергии за завтраком по сравнению с общим количеством за день. Завтрак должен был обеспечивать достаточное количество килокалорий, от 20 до 30% от дневной нормы. Во-вторых, авторы работы проанализировали влияние на здоровье качественного завтрака с хорошим балансом белков, жиров, клетчатки и других элементов.
За 383 участниками исследования наблюдали в течение трех лет. Все они были в возрасте от 55 до 75 лет, имели избыточный вес или ожирение. Чтобы увидеть динамику, были приняты во внимание несколько сердечно-сосудистых факторов риска: вес, окружность талии, которая является показателем абдоминального ожирения, липидный профиль (уровень холестерина, триглицеридов, артериального давления и маркеры диабета).
Чтобы снизить факторы риска требуется съедать за завтраком от 20 до 30% объема потребляемой с пищей энергии за весь день. Участники, которые завтракали качественно, имели меньше абдоминального ожирения в конце наблюдения, окружность талии меньше на 1,5%, триглицеридов меньше на 4% и хорошего холестерина на 3% больше.
«Качественный завтрак — это тот, который обеспечивает необходимое количество белков и жиров высокой биологической ценности, а также клетчатки и других минералов и элементов, таких как калий и железо, но без избытка добавленных сахаров и насыщенных жиров», — пояснили в барселонском институте.
Участникам исследования не указывали, что и как готовить на завтрак. Им просто рекомендовалось употреблять обезжиренные молочные продукты, цельнозерновые хлопья или хлеб, богатую белком пищу, оливковое масло первого отжима и/или орехи в качестве источника жира, а также свежие сезонные фрукты и избегать ультраобработанных продуктов. В остальном они имели полную свободу выбора, что и сколько есть по утрам. В итоге, уже в течение первых 12 месяцев исследования участники потеряли в весе, а параметры здоровья в связи с вероятностью сердечно-сосудистых болезней — у них улучшились.
Ранее американские ученые выяснили, что каждый лишний час, проведенный перед экраном, начиная с 20 лет, грозит риском ишемической болезни сердца и сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у мужчин. При этом ученые выяснили, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний не зависит от уровня физической активности. Это означает, что даже если человек активно занимается спортом, но при этом много времени проводит перед экраном, риск избежать серьезных заболеваний сердца и сосудов все равно не снижаются.
На здоровье сердца также влияет вынужденное пробуждение по будильнику — оно вызывает скачок артериального давления. Оказалось, что люди, которые спят менее семи часов в сутки, с большей вероятностью подвергаются повышенному риску инсульта или сердечного приступа.