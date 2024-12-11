Плотный завтрак снизит риск сердечно-сосудистых болезней. Что надо есть

Участникам исследования не указывали, что и как готовить на завтрак. Им просто рекомендовалось употреблять обезжиренные молочные продукты, цельнозерновые хлопья или хлеб, богатую белком пищу, оливковое масло первого отжима и/или орехи в качестве источника жира, а также свежие сезонные фрукты и избегать ультраобработанных продуктов. В остальном они имели полную свободу выбора, что и сколько есть по утрам. В итоге, уже в течение первых 12 месяцев исследования участники потеряли в весе, а параметры здоровья в связи с вероятностью сердечно-сосудистых болезней — у них улучшились.