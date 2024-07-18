Плотный слой мертвой рыбы покрыл реку в Бразилии. Видео

Несколько тонн рыбы погибло в реке Пирасикаба в бразильском штате Сан-Паулу после предполагаемого незаконного сброса промышленных отходов с завода по производству сахара и этанола. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на природоохранные службы и прокуратуру региона.
AP показало масштаб происшествия: на кадрах, опубликованных агентством, видно, что мертвая рыба плотным слоем покрывает акваторию бразильского водоема.
По предварительным оценкам, погибло от 10 до 20 т рыбы. Первоначальное расследование указывает на «нерегулярный сброс сточных вод» с завода в муниципалитете Риу-дас-Педрас, который достиг ручья, впадающего в реку Пирасикаба. Представитель агентства по охране окружающей среды Сан-Паулу Адриано Кейрос назвал случившееся экологической катастрофой и пояснил, что окружающей среде потребуются годы на восстановление. Пострадало много разных видов рыбы.
Река Пирасикаба пересекает природоохранную территорию Танкуа-Рио Пирасикаба, которая известна тропическими водно-болотными угодьями, нетронутой дикой природой и ослепительными пейзажами. Ее бассейн занимает площадь 12 531 кв. км.
Ведется расследование, предприятию-виновнику грозит крупный штраф. Государственное агентство по охране окружающей среды Сан-Паулу (Cetesb) впервые получило сообщения о массовой гибели рыбы и сильном запахе, исходящем от реки, 7 июля. В тот же день агентство обратилось к руководству местной гидроэлектростанции с просьбой увеличить объем сбрасываемой воды для снижения уровня загрязнения. По данным Cetesb, к 9 июля количество растворенного в воде кислорода увеличилось, что благоприятствовало условиям для выживания обитателей реки. Но позже появились новые сообщения о еще одной массовой гибели рыбы — в Танкуа, примерно в 60 км от города Пирасикаба.
Бразильское информационное агентство EBC приводит данные о 3 т погибшей рыбы и упоминает в этой связи предприятие Usina São José S/A Açúcar e Álcool, заявившее, что на производстве применяются лучшие экологические практики.
«Работа завода была прервана в 2020 году и возобновилась только в мае 2024-го, однако за последние десять лет в регионе произошло более 15 подобных случаев», — сказано в сообщении предприятия.
Однако завод, по данным другого местного издания g1.globo, признает, что утечка агропромышленных отходов имела место из-за прорыва труб, но количество вытекшего материала недостаточно, чтобы вызвать такую массовую гибель рыбы.
Ранее, в декабре 2023 года, тысячи мертвых сардин и скумбрий прибило к берегу возле рыболовного порта Той на японском острове Хоккайдо. По данным издания Hokkaido-np, полоса берега, заваленного рыбой, составляла примерно 1,5 км, а ее количество оценивалось в несколько тысяч тонн. Тогда заявлялось, что косяки сардин, мигрирующих в поисках воды подходящей температуры, могли преследоваться хищниками (дельфинами и тунцом) и загонялись на мелководье, что приводило к нехватке кислорода и гибели. Кроме того, причиной гибели рыбы могло стать и то, что на Хоккайдо в ночь на 6 декабря резко похолодало и температура морской воды тоже существенно понизилась.