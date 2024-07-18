Плотный слой мертвой рыбы покрыл реку в Бразилии. Видео

Ранее, в декабре 2023 года, тысячи мертвых сардин и скумбрий прибило к берегу возле рыболовного порта Той на японском острове Хоккайдо. По данным издания Hokkaido-np, полоса берега, заваленного рыбой, составляла примерно 1,5 км, а ее количество оценивалось в несколько тысяч тонн. Тогда заявлялось, что косяки сардин, мигрирующих в поисках воды подходящей температуры, могли преследоваться хищниками (дельфинами и тунцом) и загонялись на мелководье, что приводило к нехватке кислорода и гибели. Кроме того, причиной гибели рыбы могло стать и то, что на Хоккайдо в ночь на 6 декабря резко похолодало и температура морской воды тоже существенно понизилась.