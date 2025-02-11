Плотный завтрак помогает некоторым людям не впасть в депрессию

Чтобы выявить связь между пищевым поведением и психическим состоянием, ученые изучили данные Национального обследования здоровья и питания США за 2003−2018 годы. В нем участвовали почти 32 тысячи человек. У 3,5 тысячи из них были сердечно-сосудистые заболевания, а у 554 также была депрессия.