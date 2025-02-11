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Плотный завтрак помогает некоторым людям не впасть в депрессию

Утренняя трапеза снижает риск развития депрессии у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Время приема пищи оказалось столь же важным, как и ее состав.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Unsplash.com

Как показало исследование ученых из Харбинского медицинского университета (Китай), пациенты с заболеваниями сердца реже страдают от депрессии, если получают основную часть дневных калорий с утра. Распределение калорий в течение суток влияет на циркадные ритмы и обмен веществ. Если нарушить эти процессы, может начаться депрессия.

Чтобы выявить связь между пищевым поведением и психическим состоянием, ученые изучили данные Национального обследования здоровья и питания США за 2003−2018 годы. В нем участвовали почти 32 тысячи человек. У 3,5 тысячи из них были сердечно-сосудистые заболевания, а у 554 также была депрессия.

Добровольцев попросили заполнить анкеты с вопросами, включающими не только данные о продуктах, но и о времени приема пищи.

Исследование показало: те, чей завтрак был наиболее калорийным (в среднем 790 калорий), на 30% реже сталкивались с депрессией в сравнении с теми, кто утром ел мало (в среднем 88 калорий).

Интересно, что даже небольшое перераспределение дневного рациона оказывало положительное влияние на психическое состояние людей. Так, когда человек переносил всего 5% калорий с обеда или ужина на завтрак, риск развития депрессии уменьшался на 5%. Примечательно, что общий состав рациона, включая количество белков, углеводов и других макронутриентов, не сильно влиял на вероятность развития депрессивных состояний.

Исследователи призывают учитывать биологические ритмы организма при планировании питания, чтобы снизить риск развития депрессии. Их работа опубликована в журнале BioMed Central.

Тем временем ученые ряда ведущих университетов Испании и Южной Америки обнаружили, что простая привычка может снизить риск депрессии на треть.