Плотный завтрак помогает некоторым людям не впасть в депрессию

Как показало исследование ученых из Харбинского медицинского университета (Китай), пациенты с заболеваниями сердца реже страдают от депрессии, если получают основную часть дневных калорий с утра. Распределение калорий в течение суток влияет на циркадные ритмы и обмен веществ. Если нарушить эти процессы, может начаться депрессия.
Чтобы выявить связь между пищевым поведением и психическим состоянием, ученые изучили данные Национального обследования здоровья и питания США за 2003−2018 годы. В нем участвовали почти 32 тысячи человек. У 3,5 тысячи из них были сердечно-сосудистые заболевания, а у 554 также была депрессия.
Добровольцев попросили заполнить анкеты с вопросами, включающими не только данные о продуктах, но и о времени приема пищи.
Интересно, что даже небольшое перераспределение дневного рациона оказывало положительное влияние на психическое состояние людей. Так, когда человек переносил всего 5% калорий с обеда или ужина на завтрак, риск развития депрессии уменьшался на 5%. Примечательно, что общий состав рациона, включая количество белков, углеводов и других макронутриентов, не сильно влиял на вероятность развития депрессивных состояний.
Исследователи призывают учитывать биологические ритмы организма при планировании питания, чтобы снизить риск развития депрессии. Их работа опубликована в журнале BioMed Central.
Тем временем ученые ряда ведущих университетов Испании и Южной Америки обнаружили, что простая привычка может снизить риск депрессии на треть.