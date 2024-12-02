Площадь истощенных земель в мире превысила размер Антарктиды

Ученые пришли к выводу, что это связано прежде всего с неустойчивыми методами ведения сельского хозяйства, из-за которых было утрачено 80% лесов. В краткосрочной перспективе интенсивное использование химических веществ, пестицидов и отвода воды кажется более прибыльным, но в действительности такие методы снижают урожайность и ухудшают качество еды. Кроме того, все чаще это приводит к опустыниванию и пылевым бурям.