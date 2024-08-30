Plos One: британские ветеринары развеяли миф, что дворняги здоровее чистокровных псов

Опытные собаководы знают, что с породистыми собаками гораздо больше проблем и возни, чем с дворнягами. Не потому, что дворняги не так требовательны, а потому что здоровье часто подводит породистых собак. Но правда ли, что представители гибридных пород испытывают меньше проблем?
Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи из Королевского ветеринарного колледжа Великобритании (United Kingdom’s Royal Veterinary College) сосредоточились на трех распространенных помесях пуделей (кокапу, лабрадудлях и кавапу) и их породах-прародителях (кавалер-кинг-чарльз-спаниель, кокер-спаниель, лабрадор-ретривер и пудель). В общей сложности в исследовании приняли участие 9402 собаки. Их владельцам задавали разные вопросы, чтобы выяснить, как часто у их питомцев появляются проблемы со здоровьем.
Как рассказали ветеринары на страницах издания Plos One, в своем исследовании они обратили внимание на самые разные факторы: возраст и пол собаки, статус кастрации, даже возраст и пол владельца. Шансы на 57 наиболее распространенных заболеваний сравнивались у трех дизайнерских помесей с каждой из двух их пород-прародителей — всего вышло 342 сравнения.
Для собак, говорят ветеринары, порой важнее совсем другие факторы — условия разведения, темперамент, экстерьер и здоровье родителей. Даже стресс хозяина сказывается на самочувствии собак.