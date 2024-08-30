Plos One: британские ветеринары развеяли миф, что дворняги здоровее чистокровных псов

Опытные собаководы знают, что с породистыми собаками гораздо больше проблем и возни, чем с дворнягами. Не потому, что дворняги не так требовательны, а потому что здоровье часто подводит породистых собак. Но правда ли, что представители гибридных пород испытывают меньше проблем?