PLoS One: археологи нашли скифские изделия из человеческой кожи

Международная команда археологов под руководством Маргариты Глеба из Падуанского университета (Италия) обнаружила образцы человеческой кожи в скифских изделиях, найденных на территории Херсонской и Запорожской областей. Это колчаны IV века до нашей эры, когда кочевники господствовали в нижнем течении Днепра. В предметах снаряжения скифов лоскутки кожи человека соседствовали с кожей домашнего скота и диких животных. Результаты исследования, опубликованные в журнале PLoS One, подтверждают слова древнегреческого историка Геродота о скифах, но лишь частично.

Пропавшие во тьме веков

Древние образцы кожаных изделий, которые находят при раскопках, являются важным источником информации для археологов и историков. Специалисты объясняют, почему: кожа была одним из основных материалов в древности для разных народов, из нее делали одежду, обувь, снаряжение, сумки и многое другое, чем люди пользовались постоянно, и что составляло значимую часть их образа. Изучение кожаных образцов дает понимание, каких животных древние люди разводили, на каких охотились, какие у них были технологии обработки кожи, верования, культурные обычаи и как они сами могли выглядеть.

Что касается скифов, сетуют ученые, очень мало известно, каких животных они использовали в хозяйстве. Их экономика и повседневная жизнь очень плохо изучена из-за кочевого образа жизни и того, что слишком много внимания было направлено на золото скифов из элитных захоронений.

Тем временем, в быту этим людям были важны совсем другие материалы. Гораздо больше они нуждались в стабильных поставках дерева, кости, кожи и текстиля для производства одежды, инструментов и оружия, говорят авторы исследования. Кожа из них — самый уязвимый материал, который деградирует настолько, что зачастую более ранние методы анализа не могли распознать, какому виду животного она принадлежала.

Козья кожа в приоритете

Археологи отмечают, что в сочинениях древнегреческого историка и географа Геродота упоминается об использовании скифами человеческой кожи. В изложении Геродота это были люди с жестокими дикими обычаями, которые пили кровь убитых врагов, снимали скальпы, чтобы делать из них «полотенца для рук», одежду или кожаные чехлы для своих колчанов.

Однако записи Геродота нельзя назвать историческими научными исследованиями в современном понимании: хотя его заслуженно называют «отцом истории», в его книгах с поистине энциклопедическими данными соседствуют слухи и легенды, многие из которых до сих пор не нашли подтверждения в археологии.

По выводам авторов исследования, результаты подтверждают утверждения Геродота об использовании скифами кожи человека для изготовления колчанов, возможно, из кожи побежденных врагов. Но лишь частично. Все-таки в основном скифы использовали для производства кожи одомашненные виды животных, которые паслись в степи и были наиболее доступны.

«В колчанах использовалась кожа нескольких видов. В колчане из Булгаково один из верхних элементов был сделан из кожи человека, а другие — из кожи козы; в колчане из Ильинского могильника были использованы кожа человека, козы, лошади и крупного рогатого скота. Это может указывать на то, что каждый лучник изготовил свой собственный колчан из доступных на данный момент материалов», — говорится в исследовании.

Авторы также отмечают, что кожа разных животных требовала разных методов обработки. И большое разнообразие говорит о том, что скифы обладали тонкими знаниями в этом ремесле и сложными технологиями производства кожаных изделий, которые они умели совмещать с кочевничеством. Кожу для разных изделий, вероятно, выбирали на основе разных физических свойств, например, более мягкие, эластичные и легкие вещи получались из козьей и овечьей, а у коров и лошадей шкура была более прочной и стойкой. Также играла роль доступность и, возможно, культурные причины.