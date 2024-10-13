Плохой сон сегодня может повлиять на мысли на следующей неделе

Исследование провели в Университете Аалто в Финляндии. Результаты работы опубликовано в PLOS Biology.
Эксперимент длился 19 недель. Его участница Ана Мария Триана была также первым автором работы. Пять месяцев с помощью носимых устройств и данных от смартфона отслеживались активности и физиологические показатели Трианы. Ей сделали 30 МРТ-сканирований, чтобы оценить ее внимание и память.
Во время исследования она вела обычный образ жизни, периодически проходя сканирования и заполняя анкеты о настроении с помощью приложения на смартфоне.
Анализ показал, что реакции нашего мозга на повседневные активности не изолированы и не мгновенны. Ученые нашли два паттерна — это краткосрочная реакция, продолжающаяся около недели, и долгосрочная волна более плавных эффектов.
«Мы обнаружили влияние прошлого поведения и физиологических состояний в функциональных связях мозга, вплоть до 15 дней», — пишут авторы работы.
По их словам, одна ночь плохого сна может снизить концентрацию на работе на следующий день, но также может продолжать негативно влиять на память и когнитивные функции всю неделю. Тренировки же могут мгновенно повысить настроение, а положительные эффекты от них сохраняются до двух недель.
Ученые обнаружили тесную связь между сердечным ритмом и функциональными связями в мозге, особенно во время отдыха. Физическая активность также оказывает на них значительное влияние.
«Доказательство связи между активностью мозга, физиологическими и экологическими данными может перевернуть персонализированную медицину, открывая двери для более эффективного лечения», — говорит Триана.
Таким образом, эксперты исследовали взаимосвязь между сном, физической активностью и когнитивными функциями. Длительное наблюдение делает эту работу уникальной. Редко удается собрать такое количество данных за длительный период, отмечают эксперты.
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