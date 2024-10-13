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Плохой сон сегодня может повлиять на мысли на следующей неделе

Недосыпы многие воспринимают как мелочь. Зачастую люди полагают, что можно выспаться за следующие пару дней. Однако все не так просто. Ученые показали, как режим сна может влиять на наше состояние даже через несколько дней.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik.com/CC0

Исследование провели в Университете Аалто в Финляндии. Результаты работы опубликовано в PLOS Biology.

Эксперимент длился 19 недель. Его участница Ана Мария Триана была также первым автором работы. Пять месяцев с помощью носимых устройств и данных от смартфона отслеживались активности и физиологические показатели Трианы. Ей сделали 30 МРТ-сканирований, чтобы оценить ее внимание и память.

Во время исследования она вела обычный образ жизни, периодически проходя сканирования и заполняя анкеты о настроении с помощью приложения на смартфоне.

Анализ показал, что реакции нашего мозга на повседневные активности не изолированы и не мгновенны. Ученые нашли два паттерна — это краткосрочная реакция, продолжающаяся около недели, и долгосрочная волна более плавных эффектов.

«Мы обнаружили влияние прошлого поведения и физиологических состояний в функциональных связях мозга, вплоть до 15 дней», — пишут авторы работы.

По их словам, одна ночь плохого сна может снизить концентрацию на работе на следующий день, но также может продолжать негативно влиять на память и когнитивные функции всю неделю. Тренировки же могут мгновенно повысить настроение, а положительные эффекты от них сохраняются до двух недель.

Ученые обнаружили тесную связь между сердечным ритмом и функциональными связями в мозге, особенно во время отдыха. Физическая активность также оказывает на них значительное влияние.

«Доказательство связи между активностью мозга, физиологическими и экологическими данными может перевернуть персонализированную медицину, открывая двери для более эффективного лечения», — говорит Триана.

Таким образом, эксперты исследовали взаимосвязь между сном, физической активностью и когнитивными функциями. Длительное наблюдение делает эту работу уникальной. Редко удается собрать такое количество данных за длительный период, отмечают эксперты.

Некоторые люди не высыпаются из-за перфекционизма. В таких случаях человек сам мешает себе спать. Решить проблему могут помочь советы клинического психолога.