Плохой сон сегодня может повлиять на мысли на следующей неделе

По их словам, одна ночь плохого сна может снизить концентрацию на работе на следующий день, но также может продолжать негативно влиять на память и когнитивные функции всю неделю. Тренировки же могут мгновенно повысить настроение, а положительные эффекты от них сохраняются до двух недель.