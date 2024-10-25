Плохой сон после 40 лет вреден для здоровья мозга. Исследование

По достижению возраста 55 лет все участники прошли сканирование мозга для оценки темпа его старения. В итоге было выявлено, что у людей с четырьмя или более признаками нарушений сна мозг был в среднем на 2,6 года «старше», чем у людей, не имеющих нарушений или имеющих только одно. При этом, у людей с двумя или тремя признаками плохого сна мозг к 55 годам в среднем постарел на 1,6 года.