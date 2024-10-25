Плохой сон после 40 лет вреден для здоровья мозга. Исследование

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) провели многолетнее исследование, доказывающее, что плохой сон после 40 лет плохо влияет на здоровье мозга.
Известно, что в исследовании приняли участие 589 человек, средний возраст которых на момент начала исследования составлял около 40 лет. Все участники заполняли анкеты о режиме сна сначала в 40 лет, а затем еще раз, примерно в 45 лет.
В анкетировании были следующие вопросы: «Возникают ли у вас проблемы с засыпанием?», «Бывает, что вы просыпаетесь без причины несколько раз за ночь?», «Случалось ли просыпаться слишком рано?» и другие.
По достижению возраста 55 лет все участники прошли сканирование мозга для оценки темпа его старения. В итоге было выявлено, что у людей с четырьмя или более признаками нарушений сна мозг был в среднем на 2,6 года «старше», чем у людей, не имеющих нарушений или имеющих только одно. При этом, у людей с двумя или тремя признаками плохого сна мозг к 55 годам в среднем постарел на 1,6 года.
Отдельно отметим, что из-за специфики исследования, ученые не смогли доказать прямую корреляцию между сном и преждевременным старением мозга. Тем не менее полученные результаты в очередной раз подчеркнули значимость здорового сна для здоровья человека.
Ученые заявили, что будущие исследования должны быть направлены на поиск новых способов улучшения качества сна и изучение долгосрочного влияния сна на здоровье мозга.
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