«Плохой актер играет плохого президента». Народ оценил Дюжева в роли Байдена

Режиссер Евгений Невский («Интерны», «Москва. Три вокзала») взялся публично разгромить президента США Байдена. Пожилой политик и правда проявил себя как отчаянный враг нашей страны и, безусловно, лестных слов не заслужил. Поэтому и проводить его перед стартом новой президентской гонки решили комедией. По сюжету беспомощный, но злобный руководитель США приезжает в Россию, чтобы лично узнать все наши тайны и максимально нам навредить. В свою очередь его двойника из Лобни принимают за президента и перевозят в Америку. Обе роли (президента и его русского «близнеца») исполнил Дмитрий Дюжев. Актер блестяще перевоплотился в своего престарелого героя. Кроме него в фильме сыграли Маруся Климова, Алексей Демидов, Анна Уколова и многие другие.
В Сети сериал понравился не всем, даже несмотря на то, что Байдена у нас действительно не жалуют, что объяснимо.
«О России только негатив»
Дмитрий Х.: «Очередная кринжатина. Снова тот случай, когда снимают они, а стыдно мне».
Аркадий Я: «Как представляют нашу страну в западных фильмах: снег, бараки, охранники с собаками. А если кадры с Красной площади, то погода обязательно пасмурная и унылая. Думаете, это случайно? Нет, это позиция — про Россию только негатив. Вот и нам пора уже перестать играть в благородство. Норм сериал».
Виктор: «А что? Нормально! Дюжеву, по-моему, даже ничего не нужно исполнять. Пусть будет самим собой, он — копия Байден».
Алиска З.: «А мне кажется классный сериал. Посмеяться вечерком и над собой, и над врагом».
Гордея: «Дюжев не зациклился на одном образе “героя-любовника”. Молодец! Не боится экспериментов. И еще, чтобы достоверно превратиться в антигероя, нужен талант. Но высмеивать старика с деменцией — это все-таки днище. Это мое мнение, можете закидывать тапочками».
Дмитрий И.: «Посмеяться над Байденом можно и нужно. Неужели не видно и не слышно, какую ахинею публично несёт президент такой большой страны, как США?».
«Есть светлое пятно»
К. Х.: «Печальное, душераздирающее зрелище. Примитивно, лубочно, шаблонно. Дюжев совсем не смешной. Но есть одно светлое пятно — Маруся Климова. Как с другой планеты. Отлично играет, несмотря на окружение. Но вряд ли осилю дальнейший просмотр».
DF: «Ну сколько уже можно снимать примитивные антиамериканские агитки. Это надо было делать в 1970-е. А Дюжев… Ведь у Балабанова снимался… Неужели не стыдно так творчески и морально пасть!».
Орбита: «Непонятно, какую цель преследуют авторы? Над кем в этом кино смеяться? Против нас санкции используют, как оружие, а нам должно быть смешно?! Совсем уже люди реальность потеряли».
Андрей: «Дюжева до конца жизни будут подкалывать. Все забудут, что он актер… Ему и играть ничего не надо».
Тульский парень: «Да, на самом деле сюжет не новый. От классики “Принц и нищий” до комедии “Каникулы президента”. Сдюжит ли Дюжев? Некоторое сходство с прототипом у него есть, особенно когда дает интервью. Посмотрим».
Иван Ю.: «Дюжев очень переигрывает… Перегнули палку».
«Чуда не произошло»
Мили: «Последний приличный фильм с Дюжевым на моей памяти — это “Жмурки” 2005 года. Сама по себе идея сериала имеет право на жизнь. Но бесконечные кривляния Дюжева выглядят убого. В начале 90-х это еще прокатило бы, но спустя 35 лет — нет. В общем — чуда не произошло».
Юпитер: «Дорастите сначала до Дюжева, горе-комментаторы… Смешной сериал про Байдена. Чего вы так взволновались?».
Эльф: «Идея прекрасная! Но одна шутка на 15 минут и неубедительно играющие актеры. Получился не самый удачный КВН или “Ералаш” для взрослых. Короче… Садись, Дима, два!».
Ольга: «Грешно смеяться над убогими… Байден — дед с деменцией, он не смешной, а жалкий… Как уговорили Дюжева?».
Екатерина В.: «Уколова давно уже везде снимается. Жаль… Что ей денег не хватает? Наравне с Лагашкиным уже раздражают своей вездесущностью… Так что шедевра не будет, но эфир забить на недельку сойдёт».
«Ржака ходячая»
Левзея: «Дюжев — это ржака ходячая, не могу его воспринимать серьезно нигде… Даже интервью у него такие… когда он на серьезных щах такое несет…».
Алексей Б.: «Про нормальных людей будут когда-нибудь снимать? Высасывание историй из пальца уже надоело… неприлично просто. Но Дюжев похож, конечно. Что тут скажешь».
Сергей: «Очередной унылый шлак! Банальнейший сюжет. Убери Байдена, поставь любого ноунейма и получим историю о богатом чуваке, который вынужден уживаться с бедняками… Сотни раз такое было и опять…».
Горяева: «Пародии на политиков нормально смотрятся в юмористических шоу по типу “Уральских пельменей” или пародийных шоу типа “Большой разницы”. В сериалах это смотрится убого».
Вика: «Хватило анонсов, чтобы не смотреть эти кривляния. Все сошлось — плохой актер играет плохого президента».
Александр: «Чего вы все так серьезно-то? Обычная тележвачка, под вечернее пиво. Никто же не заставляет смотреть…».
«Что заслужил, то и получил»
Михаил: «Дюжев — идеальное попадание на роль Байдена… Но все же смеяться над старческим слабоумием — такая себе идея…».
Надежда: «Как я понимаю, здесь ирония и смех не над больным человеком, а над ситуацией. Больные люди лечатся, а не руководят государством. Сам факт — парадокс. И это ли не сюжет для комедии? Буду смотреть. К тому же, к актёру Дюжеву отношусь адекватно нормально».
Алена: «Дюжев — хороший актер, мастер перевоплощений. Буду смотреть. А то ишь ты, Байдена им жалко с его деменцией. Что заслужил, то и получил, урод!».
Александр Т.: "Почему бы и не постебаться над Сонным Джо, над ним уже весь мир смеется…
Согласитесь, сплошные «Папины дочки» и «Букины» с «Ворониными» уже до тошноты надоели…".
Юрий: «А я считаю, что данный сериал вовремя и политическая сатира абсолютно к месту. Дюжев смотрится неплохо, лайк за эксперименты. С чего вы взяли, что Дюжев не похож? Как раз 100-процентное попадание».
Елена С.: «Не пойму, что хотели высмеять… Наших пенсионеров или кровавого Байдена? В сериале Байден не кровавый урод, а милый дедушка… Позорище! Кто оплатил это недокино?».