«Плохой актер играет плохого президента». Народ оценил Дюжева в роли Байдена

Режиссер Евгений Невский («Интерны», «Москва. Три вокзала») взялся публично разгромить президента США Байдена. Пожилой политик и правда проявил себя как отчаянный враг нашей страны и, безусловно, лестных слов не заслужил. Поэтому и проводить его перед стартом новой президентской гонки решили комедией. По сюжету беспомощный, но злобный руководитель США приезжает в Россию, чтобы лично узнать все наши тайны и максимально нам навредить. В свою очередь его двойника из Лобни принимают за президента и перевозят в Америку. Обе роли (президента и его русского «близнеца») исполнил Дмитрий Дюжев. Актер блестяще перевоплотился в своего престарелого героя. Кроме него в фильме сыграли Маруся Климова, Алексей Демидов, Анна Уколова и многие другие.