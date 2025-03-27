Плохой микрофон вызывает недоверие к собеседнику

Брайан Сколл, автор исследования, объясняет, что это интересно потому, что мы плохо себя слышим — а вот видим отлично, и если на фоне веб-камеры видно бардак, это легко поймет любой человек. «Я точно знаю, как я выгляжу на звонке, потому что вижу себя, — но как именно меня слышно, я не имею понятия», — поясняет ученый.