Плохой микрофон вызывает недоверие к собеседнику

Онлайн-созвоны давно стали частью жизни очень многих сотрудников: независимо от профессии и того, ходить ли человек в офис, может возникнуть необходимость устроить групповую встречу в интернете.
В интернете можно найти множество рекомендаций, где людям советуют правильно одеваться и подбирать для созвона уместный фон — но, как оказалось, качество звука тоже имеет большое значение.
Авторы исследования, про которое рассказал NPR, объясняют, что плохой микрофон не просто портит впечатление об онлайн-собеседнике, но и уменьшает доверие к нему.
Качественный микрофон вызывает большее желание прислушиваться к собеседнику просто потому, что нам приятнее слушать его голос, а плохая аудиодорожка, напротив, вызывает раздражение, которое переносится и на смысл сказанных слов — они ощущаются неубедительными просто потому, что нам было неприятно их слушать.
Брайан Сколл, автор исследования, объясняет, что это интересно потому, что мы плохо себя слышим — а вот видим отлично, и если на фоне веб-камеры видно бардак, это легко поймет любой человек. «Я точно знаю, как я выгляжу на звонке, потому что вижу себя, — но как именно меня слышно, я не имею понятия», — поясняет ученый.
Поводом для исследования стал созвон в самом начале пандемии: Брайан вспоминает, как по поводу насущной проблемы высказалось два разных спикера. «С одним из них я много лет работал вместе и всегда был согласен — и с удивлением понял, что во время созвона его аргументы перестали казаться мне убедительными».
Проанализировав свою реакцию, ученый решил, что виноват плохой микрофон старого ноутбука. Слова другого коллеги, с которым Сколл обычно был не согласен, напротив, показались куда убедительнее из-за того, что он звонил из домашней студии с хорошим звуковым оборудованием.
Для исследования ученый и его коллеги записали в хорошем качестве несколько монологов, в которых люди обсуждают повседневные проблемы: собеседуются на работу или просят возместить деньги по страховке. После этого авторы создали версии тех же монологов в плохом качестве и выложили в интернет.
Само исследование проходило онлайн: сотни людей могли прослушать только один из монологов, а затем должны были ответить на ряд вопросов и оставить мнение о говорящем в свободной форме. Качество аудио оценивать было не нужно.
В результате тем, кто слышал некачественный звук, говорящий часто казался менее привлекательным, умным и убедительным человеком.
«Мы удивились тому, насколько разителен результат: те, кто услышал качественное аудио с собеседования, гораздо чаще хотели нанять говорящего на работу», — вспоминает Сколл.
Ученый добавил, что качество звука играло решающую роль даже в случае, если речь была сгенерирована ИИ. А вот мужской и женский голос, как и наличие акцента, существенного влияния на оценку не оказали.
Брайан советует всем, для кого созвоны — важная часть жизни, попросить коллегу записать фрагмент созвона, чтобы можно было понять, как вы звучите онлайн — «результат наверняка вас удивит, ведь вы себя никогда не слышали».
Почему же так происходит? Брайан считает, что как минимум отчасти дело в эволюции: тысячелетиями наши предки могли определять по голосу физическую силу говорящего и делали вывод, представляет ли он какую-либо угрозу.
В современном мире, заключает ученый, происходит нечто невероятное: теперь за наш голос отвечает не само тело, а техника, которая его интерпретирует — поэтому важно понимать, что именно происходит, и контролировать ситуацию.
А еще компьютер может полностью имитировать чужой голос: ранее рассказывали, как распознать дипфейк и не попасться на удочку мошенников.