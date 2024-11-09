Плохое хорошее ЧП. Психолог назвал признаки «хороших» стрессов

Стресс мобилизует и удваивает наши жизненные силы, помогая выпутаться из разных бед. Но когда ситуация не предполагает выполнения конкретных действий, и совет «бей или беги» не может быть реализован, стресс становится хроническим и разрушительным. Как защититься от него, aif.ru рассказал семейный психолог, психотерапевт, клинический психолог, приглашенный преподаватель по когнитивно—поведенческой терапии (КПТ) МГУ им. М. В. Ломоносова, основатель Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов.
«Стресс — это активация защитных механизмов организма, направленных на преодоление препятствий, возникающих во внешней среде, — говорит Мартынов. — Например, если человек провалился в глубокую яму или встретился в лесу с медведем, то стрессовая реакция даст ему возможность войти в особое состояние нервно-мышечного возбуждения и совершить те действия, которые были бы недоступны без этой эмоциональной вспышки».
Без возможности отреагировать
Но многочисленные сегодняшние стрессы не предполагают активных двигательных реакций и переживаются нами глубоко внутри, причем этот процесс идет постоянно. Например, человек боится заболеть онкологией, и в результате этих переживаний начинает искать у себя симптомы, постоянно прислушивается к своим ощущениям, в итоге теряет адекватность, перестает нормально общаться с окружающими, с семьей, и его жизнь превращается в кошмар.
"Не имея возможности отреагировать на стрессовую реакцию, человек оказывается в ситуации хронического стресса, который истощает все его психические ресурсы. В дальнейшем это истощение проявляется в виде депрессии и апатии.
«Причина в том, что человек реагирует на внутренние стимулы так же, как наши предки реагировали на внешние, — говорит Мартынов. — Но от современных проблем нельзя ни убежать, ни подраться с ними. Поэтому нужно учиться управлять своим стрессом и эмоциями, а также быть адекватными в тех ситуациях, с которыми сталкиваемся».
По словам эксперта, при стрессе активируется симпатическая система, и выключается парасимпатическая. В результате пища перестает перевариваться — отсюда берется «медвежья болезнь». Например, организму человека перед экзаменом не до переваривания пищи, он ощущает угрозу, которую психика интерпретирует, как опасную для жизни. В итоге ЖКТ дает сбой. Лечить это состояние медикаментами малоэффективно. Только разъяснение самому себе сути угрозы позволяет нам успокоиться и спокойно пройти эти испытания. Психике всё равно, из-за чего мы испугались. На угрозу, у неё одинаковый симпатоадреналовый ответ.
Все болезни от нервов?
На стресс реагирует не только пищеварительный тракт, но и все внутренние органы, они переходят в особый режим своего функционирования. Например, сердечно-сосудистая система из-за изменений частоты сердечных сокращений, артериального давления и состояния сосудов начинает работать иначе. Кроме того, меняется ответ эндокринной системы. Если такие изменения происходят на протяжении длительного времени, они накапливаются и приводят к хроническим заболеваниям эндокринной, иммунной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.
Следствием неадекватной реакции на стресс может стать даже алкогольная или наркотическая зависимости. Люди пытаются уйти от стрессовой реальности в свой воображаемый мир, используя эти вещества для временного облегчения, однако это очень скоро приводит к зависимости и к тому, что эти вещества не дают никакого отдыха человеку от его проблем, создавая новые, которые очень тяжело решить.
Шарик, бросай ружьё!
Перед стрессом все равны. Но дети наиболее уязвимы, потому что от них мало что зависит, но при этом сама ситуация у них меняется чаще, и они отреагируют на это более гибко, так как, в отличие от взрослых, умеют жить «здесь и сейчас». Например, если ребёнка не любит мама, то он не будет 24/7 переживать из-за этого, он просто выходит на улицу играть в футбол, и забывает о своей беде. Взрослые же чаще реагируют на воображаемые или давно прошедшие ситуации. Они могут переживать угрозы, которых на самом деле нет.
Например, человек сам себе надумал, что в его жизни могут произойти неприятности, и он снова и снова погружается в одну и ту же ситуацию, — объясняет Сергей Мартынов. — Здесь психотерапевт выступает в роли такого «бобра» из мультфильма про Простоквашино, который подплывает, к тонущему Шарику и советует ему бросать ружьё да всплывать поскорее. Но сам человек зачастую продолжает крепко держаться за то, что тянет его на дно из-за страха, обычно надуманного. Так очень часто человек не может бросить свои старые привычки, неправильные установки или неудачные отношения, продолжая за них держаться себе во вред.
Например, пагубными часто бывают установки, которые не соответствуют реальности. Так, человек, выросший с установкой, что он должен всегда побеждать, обычно настолько сильно переживает поражения, что зацикливается на них, начинает ощущать себя «сбитым лётчиком», что мешает ему проживать полноценную и продуктивную жизнь.
Бывает ли стресс полезным
Бывает, уверен наш эксперт. Важно только, столкнувшись с ним, отреагировать на него и не доводить до хронической реакции.
По словам Сергея Мартынова, в ситуации острого стресса на химическом уровне у нас происходит симпатоадреналовый криз: выделяются кортизол и адреналин, активируется симпатический отдел автономной нервной системы. Это приводит к увеличению кровоснабжения скелетной мускулатуры за счёт повышения частоты сердечных сокращений и увеличения объема вдохов, чтобы доставить кислород к клеткам и осуществить активную двигательную реакцию — борьбу или бегство.
«Стресс может стимулировать человека к действию и помочь ему справиться с трудностями, но важно помнить: он полезен для адаптации в сложной ситуации, но хронический стресс приводит к нарушению функций организма, — говорит врач. — Нужно внимательно относиться к своему здоровью и не позволять стрессу управлять вашим состоянием».
Всё решаемо
«Здоровый человек не должен принимать медикаменты и психотропные препараты, но если вы чувствуете, что без медицинской помощи вам не обойтись, обратитесь к клиническому психологу, который оценит, насколько адекватны ваши реакции. Если они не таковы и требуют медикаментозной помощи, то он направит вас к врачу-психиатру, — говорит Мартынов. —Самолечение, особенно при стрессе, приводит к ещё большим проблемам. Вовсе не обязательно, что препараты, которые кому-то когда-то помогли справиться с чем-то, помогут вам. Пользу принесут только те лекарства, которые пропишет врач. Он же должен в дальнейшем сопровождать ваше лечение».
Наш эксперт советует: столкнувшись с трудностью, осмыслите её. То, что можно решить сейчас — решайте немедленно. Более сложные проблемы разбейте на мелкие задачи, и постарайтесь выстроить поступательную стратегию их решения. И не переживайте, считая происшедшее самой большой бедой в вашей жизни. Такие переживания приводят к истощению организма и не продвигают вас ближе к решению проблемы. Вместо бесплодных переживаний накапливайте силы, изучайте вопрос, обращайтесь за помощью. И обязательно учитесь управлению своим воображением и мышлением, так чтобы оно было продуктивным, а не просто обрабатывало эмоциональные импульсы. Этому учит когнитивно-поведенческая терапия.
Чтобы адекватно реагировать на стрессовые условия, по словам Сергея Мартынова, важно не избегать напряжения, а проходить его с достоинством, постепенно, как в школе или в спорте, наращивая свою эффективность и продуктивность, решая всё более сложные задачи. Точно так же нужно работать со стрессом: увеличивая физические и психические нагрузки, идя от простого к сложному. Когда человек просто бережет себя, избегает любых сложных ситуаций, то способность переносить стрессовые нагрузки у него атрофируется точно так же, как атрофируются мышцы, если лишать их нагрузок.
Понимание влияния стресса на организм и его последствий является важным шагом к сохранению здоровья и благополучия. Умение управлять стрессом — это навык, который поможет избежать многих проблем, нарастить продуктивность и сохранить гармонию в жизни.