Плохое хорошее ЧП. Психолог назвал признаки «хороших» стрессов

Перед стрессом все равны. Но дети наиболее уязвимы, потому что от них мало что зависит, но при этом сама ситуация у них меняется чаще, и они отреагируют на это более гибко, так как, в отличие от взрослых, умеют жить «здесь и сейчас». Например, если ребёнка не любит мама, то он не будет 24/7 переживать из-за этого, он просто выходит на улицу играть в футбол, и забывает о своей беде. Взрослые же чаще реагируют на воображаемые или давно прошедшие ситуации. Они могут переживать угрозы, которых на самом деле нет.