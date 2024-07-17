Плохо ли, если телефон и ноутбук нагреваются

Подобно человеческому телу электроника потребляет энергию и выделяет тепло. В периоды, когда температура воздуха повышается, устройства могут начать нагреваться сильнее. Специалисты Intel утверждают, что таким образом техника просто «отводит» тепло.
Роутер или ноутбук, как правило, пропускает меньше воздуха и может нагреваться сильнее, чем, например, телевизор с большей площадью поверхности. Мощный компьютер для видеоигр также потребляет гораздо больше энергии и выделяет больше тепла, чем простой компьютер. Поэтому, если ваше устройство сильно нагревается, обычно это не свидетельствует о каких-либо поломках.
Беспокоиться о перегревающейся электронике стоит в случае возникновения постоянного жужжания вентилятора системы охлаждения или выхода устройства из строя из-за перегрева. В таком случае его необходимо отключить от питания и отнести в сервисный центр для устранения проблемы.
Чтобы охладить устройство и уберечь его от угрозы поломок, эксперты рекомендуют воспользоваться следующими советами.
Выберите подходящее место для хранения и зарядки устройства
Убедитесь, что вокруг электронных устройств есть место для вентиляции. Не строит хранить ноутбук, например, на полке с книгами, где нет хорошего притока воздуха. Это может привести к перегреву устройства. Также стоит использовать и хранить устройства, выделяющие тепло, отдельно друг от друга. Обычно это не выводит технику из строя, но заставляет ее выделять больше тепла для охлаждения.
Отключайте устройства, когда не пользуетесь ими
Чтобы обеспечить долговечность устройства, отключайте его при ненадобности. Дело в том, что даже, когда устройство находится в режиме ожидания или «спящем» состоянии, оно все равно может потреблять электроэнергию и нагреваться.
Не пренебрегайте техосмотрами
В случае, если техника начала нагреваться сильнее обычного, издавая при этом странные звуки, стоит отнести ее в сервисный центр. Кроме того, не стоит пренебрегать периодическими техосмотрами (обычно они включены в гарантийное обслуживание), если хотите, чтобы устройство прослужило долгие годы.
Всегда обновляйте ПО
Зачастую перегрев устройства и появление неисправностей связаны с отсутствием обновления программного обеспечения (ПО). Обновления не только оптимизируют работу устройства, но и обеспечивают совместимость программ, протоколов и версий.
О том, как обезопасить электронное устройство от слежки, можно узнать по ссылке.
Кристина Корчанова