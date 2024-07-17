Плохо ли, если телефон и ноутбук нагреваются

Убедитесь, что вокруг электронных устройств есть место для вентиляции. Не строит хранить ноутбук, например, на полке с книгами, где нет хорошего притока воздуха. Это может привести к перегреву устройства. Также стоит использовать и хранить устройства, выделяющие тепло, отдельно друг от друга. Обычно это не выводит технику из строя, но заставляет ее выделять больше тепла для охлаждения.