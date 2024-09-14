Плохая совместимость. Эксперты назвали продукты, не подходящие к чаю

Нутрициологи и эксперты по питанию отмечают, что, несмотря на универсальность чая, он сочетается не со всеми продуктами одинаково хорошо. И есть ряд вариантов, которые лучше с ним не сочетать, иначе могут наступить определенные риски для здоровья.