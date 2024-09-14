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Плохая совместимость. Эксперты назвали продукты, не подходящие к чаю

Чай — привычный многим напиток. Однако эксперты по питанию уверены, что не со всеми продуктами он хорошо совместим.

Источник: unsplash

Нутрициологи и эксперты по питанию отмечают, что, несмотря на универсальность чая, он сочетается не со всеми продуктами одинаково хорошо. И есть ряд вариантов, которые лучше с ним не сочетать, иначе могут наступить определенные риски для здоровья.

Фармацевт и диетолог Дебора Грейсон заявила, что употребление чая с красным мясом и листовыми зелеными овощами рискует повысить вероятность дефицита питательных веществ. Химические вещества в таком напитке мешает организму усваивать железо. Именно оно помогает обеспечивать тело энергией и укрепляет иммунную систему.

Если такие продукты запивать чаем, можно спровоцировать дефицит железа и анемию. Особенно высок такой риск у женщин.

Так что, подчеркивают эксперты, к запрещенным в сочетании с чаем продуктам относятся стейки и ростбиф, шпинат и капуста.

Симптомы анемии могут быть крайне изнурительными — сильное истощение, выпадение волос, частые заболевания.