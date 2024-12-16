Плохая примета: почему нельзя ходить в одном носке или ботинке

Есть и другая примета. Согласно ей, молодой девушке нельзя ходить в одном носке или ботинке, иначе она никогда не выйдет замуж. Но и замужним не стоит разделять парные вещи. Говорят, что в противном случае ее супруг перестанет проводить с ней свободное время и строить совместные планы на будущее. Вместо этого он будет общаться с другими представительницами прекрасного пола и вскоре уйдет из семьи.