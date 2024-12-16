Плохая примета: почему нельзя ходить в одном носке или ботинке

Наверняка каждый хотя бы раз ходил по дому в одном носке или ботинке и не видел в этом ничего плохого. Однако родственники или друзья, заметив это, начинали ругаться и говорить, что это плохая примета.
Разбираемся, откуда появилась примета про хождение в одном ботинке и почему нельзя разделять парные вещи.
Откуда появилась примета
Наши предки верили, что ботинки — это парные вещи, которые ни в коем случае нельзя разделять.
Все, что связано с обувью, носило мистический характер. Ходить в одном носке или домашнем тапочке, ботинке, туфле нельзя, ведь при этом изменяются циркулирующие потоки энергии. Такие парные предметы разделять опасно, нарушение магического баланса чревато негативными последствиями для организма.
Детские носки или ботинки у язычников ассоциировались с родителями.
Почему нельзя носить один ботинок или носок
Согласно примете, те, кто будет носить один ботинок или носок, потеряет близких родственников. Если человек будет регулярно разгуливать в таком виде, он останется сиротой.
Примета, как мы уже сказали, распространяется и на детей, даже несмотря на то, что они могут потерять ботинок или носок и беззаботно бегать по дому. В народе говорили, что такими действиями ребенок навлекает смерть на одного из родителей.
Есть и другая примета. Согласно ей, молодой девушке нельзя ходить в одном носке или ботинке, иначе она никогда не выйдет замуж. Но и замужним не стоит разделять парные вещи. Говорят, что в противном случае ее супруг перестанет проводить с ней свободное время и строить совместные планы на будущее. Вместо этого он будет общаться с другими представительницами прекрасного пола и вскоре уйдет из семьи.
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